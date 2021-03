Valheim diventa Diablo: una mod cambia la gestione del loot

Se su Valheim desiderate un’esperienza di drop dei materiali molto più simile a quella di titoli come Diablo, con rarità diverse e proprietà uniche, la mod di cui vi parleremo oggi probabilmente fa al caso vostro.

La raccolta dei materiali è uno degli aspetti chiave del gioco, al punto da aver spinto alcuni giocatori ad ingegnarsi nel disegnare trappole per il farming infinito.

Wccftech oggi riporta la mod realizzata da un utente che aggiunge anche la rarità degli oggetti droppati dai mostri o che sarete in grado di trovare nella vostra avventura.

Questo significa che potrete recuperare oggetti magici, rari, epici o leggendari, ognuno con skill uniche in grado di fornire diversi bonus utili al nostro vichingo.

Una mod rende Valheim molto più simile a titoli come Diablo.

Questa mod però va oltre e non riguarda solo il drop in sé degli oggetti, ma consentirà anche di poterli incantare manualmente e di poter sfruttare alcuni cheat code nella console del gioco per ottenere materiali rari.

Usando alcune stringhe particolari di codice, potrete infatti dire al gioco quale oggetto desiderate e con quale rarità, oppure lasciare che sia la console stessa a decidere casualmente cosa regalarvi.

Segnaliamo che questa mod è attualmente ancora in fase di sviluppo e che funziona solo su server dedicati in multiplayer.

Tutti i giocatori coinvolti nella partita dovranno, ovviamente, avere installata la mod perché essa possa aggiungere queste feature senza problemi.

Per poterla scaricare basterà dirigersi sulla pagina ufficiale dedicata alla modifica sul popolare sito Nexusmods.

Raccogliere oggetti è sicuramente uno degli aspetti più divertenti e difficili di Valheim, al punto che è nata una squadra online che aiuta a recuperarli dopo la morte.

Se invece siete interessati ad ottenere un mondo vichingo perfetto, potreste volere dare un’occhiata al generatore disponibile online.

Non dimenticatevi poi di consultare la nostra guida per poter essere pronti ad iniziare subito la vostra avventura su Valheim.