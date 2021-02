Uno youtuber ha speso $70.000 per una PS5 (la più grande del mondo)

Uno youtuber ha speso $70.000 (quasi €58.000) per acquistare e personalizzare la PS5 più grande del mondo.

La console, completamente funzionante, è alta 3 metri (10 piedi), cento volte più grande del modello originale.

Per customizzarla, sono state necessarie 100 ore di lavoro, spese come potete vedere nella clip in basso (che ha già superato quota 12 milioni di visualizzazioni).

Il peso di questa PlayStation 5 gigante è di circa 500 pound (227 KG), per cui anche solo spostarla ha richiesto un impegno logistico di non poco conto.

Siamo abituati ormai a vedere PS5 personalizzate in giro per il mondo, come l’ultima di Iron Man che vi abbiamo mostrato, ma nessuna era mai arrivata a tali dimensioni.

Il canale YouTube ZHC ha poi proceduto a regalare diverse PS5, presumibilmente quelle nelle scatole visibili nel filmato, agli abbonati.

Il video, viene spiegato in descrizione, è stato sviluppato lungo un arco di oltre quattro mesi che, a giudicare dai risultati, sono stati ben ripagati.

Mentre questa PS5 ha completato il suo ciclo evolutivo, evidentemente, rimane complessa la situazione dell’approvvigionamento ai comuni mortali.

Allo stesso modo, la next-gen sta faticando a spiccare il volo nella concezione comune, e questo potrebbe essere dovuto al fatto che, per la prima volta in anni, l’utenza PlayStation non ha una prospettiva tangibile all’altezza.