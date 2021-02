La PS5 di Iron Man è rossa (ovviamente) e “spacca” la scocca

Mentre Sony non ha ancora svelato i propri piani per il lancio di PS5 personalizzate, la community sta sprigionando tutta la sua creatività.

Abbiamo infatti visto tantissimi modelli custom realizzati da semplici giocatori, ispirati dai loro giochi o dai prodotti d’intrattenimento preferiti.

Recentemente, vi abbiamo parlato non a caso della PS5 di Death Stranding, che non esiste in via ufficiale ma è stata prodotta da un giocatore sulla base della variante dedicata di PS4 Pro.

Molte sono state le realtà, poi, che si sono cimentate nella produzione su larga scala di scocche o console personalizzate, incontrando però spesso tante difficoltà.

Stavolta, sono stati chiamati in causa addirittura gli Avengers e in particolare Iron Man, come avrete notato dall’immagine in basso:

Prevedibilmente, per questa PS5 speciale la scocca è stata tinta di rosso, il colore iconico di un altrettanto iconico personaggio.

Tuttavia, a spiccare è il fatto che la mano dell’armatura di Iron Man sia stata attaccata all’esterno della console.

Ad impreziosire ulteriormente il progetto dell’utente Reddit DGR8EST troviamo inoltre l’impronta lasciata sulla scocca dalla mano, che sembra proprio uscire dalla console.

La aggiungiamo tristemente alla lista delle PS5 che vorremmo avere ma che invece, per naturali ragioni tecniche, non avremo mai.

In tanti, del resto, non sono ancora riusciti a procurarsi una console in versione standard, e quelli che l’hanno fatto si stanno domandando cosa ci sia davvero di next-gen.

Non è detto comunque che un giorno Iron Man non possa avere la sua console personalizzata, visto che un gioco in VR con il personaggio Marvel protagonista è già stato lanciato su PS4.