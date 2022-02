Uno showcase in stile State of Play per Ghostwire Tokyo

Ghostwire Tokyo, il thriller per PlayStation 5 di Tango Gameworks e Bethesda Softworks, sarà lanciato il 25 marzo, come ormai noto.

Il gioco, seconda esclusiva console PlayStation di due insieme a Deathloop, vedrà la luce anche su Windows PC, visto che per quanto riguarda le console sarà un’esclusiva temporale di un anno circa.

Ghostwire Tokyo era stato posticipato mesi fa, un lasso di tempo necessario per mettere a punto un gioco che ha sicuramente potenzialità di tutto rispetto.

Ora, come riportato anche dai colleghi di Polygon, il canale ufficiale YouTube di PlayStation manderà in onda uno showcase dedicato giovedì prossimo alle 5 p.m. EST (ossia le 23 ora italiana).

Si tratterà, pare, di una sorta di State of Play (in maniera del tutto simile a quello dedicato a Gran Turismo 7 che si sta tenendo proprio durante la serata di oggi, 2 febbraio).

Ma non solo: Sony ha anche annunciato che Ghostwire Tokyo’s Deluxe Edition sarà lanciato tre giorni prima, oltre a dare agli acquirenti vari contenuti bonus in-game del tutto inediti.

Ghostwire Tokyo è stato annunciato per la prima volta nel 2019 allo showcase di Bethesda all’E3.

È l’ultimo titolo a tema horror di Tango Gameworks, autori di The Evil Within del 2014 e del suo sequel, The Evil Within 2, pubblicato nel 2017.

Nell’avventura il giocatore utilizzerà le abilità spettrali per combattere una minaccia occulta e risolvere allo stesso tempo anche una serie di strane sparizioni nella città di Tokyo.

Ricordiamo anche che il controller PS5 DualSense sarà un vero e proprio oggetto da usare durante la campagna di Ghostwire Tokyo.

Infine, se volete saperne di più sull’ultimo State of Play di Sony, recuperate tutte le informazioni al riguardo rilasciate solo pochi giorni fa.