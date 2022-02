Un’esclusiva Xbox Series X diventa GOTY 2021: Phil Spencer si congratula

Nonostante siamo ormai arrivati nettamente nel mese di febbraio 2022, è ancora tempo di premiazioni per i migliori giochi del 2021: stavolta è toccato a una grande esclusiva next-gen Xbox Series X guadagnarsi l’ambito premio di GOTY 2021.

Si tratta di Psychonauts 2, il capolavoro platform di Double Fine che ha conquistato pubblico e critica e disponibile gratuitamente fin dal day one su Xbox Game Pass, che ha appena ricevuto il prestigioso premio ai New York Game Awards.

L’ultimo lavoro di Tim Schafer ha avuto un ottimo lancio, al punto da ricevere anche le congratulazioni da parte di PlayStation per l’ottimo lavoro svolto.

Ricordiamo che è stata rilasciata una versione next-gen solo su Xbox Series X: questo significa che PS5 può essere giocato in retrocompatibilità, comportando inevitabilmente caricamenti più lenti.

Il titolo si era comunque rivelato un grande successo, al punto da essere stato candidato a GOTY anche durante l’evento The Game Awards 2021: alla fine, come ormai saprete, il premio andò meritatamente a It Takes Two.

Double Fine ha avuto però la possibilità di prendersi una piccola «rivincita» ai New York Game Awards 2021, vedendo premiato Psychonauts 2 come Gioco dell’Anno, così come il suo game director Tim Schafer.

Come riportato da Pure Xbox, Schafer si è infatti assicurato il prestigioso Andrew Yoon Legend Award, un premio che «riconosce individui e organizzazioni che hanno esibito una significante produzione che consegue eccezionali obiettivi e innovazioni».

Phil Spencer si è subito congratulato con tutto il team di sviluppo per l’importante premio, sottolineando come per lui il titolo disponibile su Xbox Game Pass sia stato «uno dei grandi giochi del 2021».

Congrats to the incredibly talented team @DoubleFine, Psychonauts 2 was definitely one of the great games of 2021 for me. https://t.co/tjJfOYrLKO — Phil Spencer (@XboxP3) February 2, 2022

Anche l’ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha voluto offrire le sue congratulazioni a Tim Schafer per il suo riconoscimento personale, evidenziando che è «un grande sviluppatore e una grande persona».

This is fantastic! A great game developer and a great human. Congratulations @TimOfLegend https://t.co/GU6CrmBCRg — Reggie Fils-Aime (@Reggie) January 25, 2022

Xbox potrà dunque essere pienamente soddisfatta dal risultato ottenuto da uno dei suoi studi di sviluppo più pregiati: la seconda avventura di Raz è stata un incredibile successo e questi importanti riconoscimenti ne rappresentano la giusta dimostrazione.

La casa di Redmond nel frattempo spera di poter finalizzare il prima possibile la maxi acquisizione di Activision Blizzard, ma potrebbe emergere un clamoroso colpo di scena: l’operazione sta venendo investigata dalla severissima FTC.