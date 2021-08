L’ultimo gioco Microsoft ha caricamenti più lenti su PS5 (ma non su Xbox)

Il day-one di Psychonauts 2 è quasi giunto: l’ultimo gioco prodotto da Microsoft sarà disponibile non solo su console Xbox e PC, ma anche su PlayStation.

La produzione di Double Fine, che sarà disponibile fin dal lancio su Xbox Game Pass, sarà dunque acquistabile anche dagli utenti PS5, seppur dalle prime analisi sembra che tale versione sia risultata inferiore rispetto a quella realizzata per le console Microsoft.

Ricordiamo che Double Fine è diventato un team di Xbox Game Studios: questo significa che Psychonauts 2 su PS5 verrà pubblicato da Microsoft.

La versione PS5 non solo non avrà né HDR né il supporto ai 120fps, a differenza di quanto accadrà con la versione Xbox, ma presenterà anche caricamenti più lenti rispetto alla controparte di Microsoft.

Se per Xbox Series X|S sarà infatti disponibile una versione dedicata in grado di sfruttare le caratteristiche next-gen, su console PlayStation sarà disponibile esclusivamente l’edizione PS4, che PS5 sarà in grado di far girare grazie alla retrocompatibilità.

Come riportato da Wccftech, questo ha inevitabilmente provocato una inferiore ottimizzazione rispetto alla versione Xbox Series X|S, comportando caricamenti più lenti di oltre la metà.

Come è possibile osservare nel video pubblicato dallo youtuber ElAnalistaDeBits, per caricare un livello su PS5 ci vorranno ben 20 secondi, contro i rapidi 7 secondi delle versioni disponibili su Xbox Game Pass:

Ad ogni modo, bisogna evidenziare che la retrocompatibilità riesce a rendere comunque i caricamenti più veloci rispetto a quanto accade su PS4 e Xbox One: entrambe le versioni infatti richiederanno oltre un minuto per i caricamenti.

Inoltre, la versione PS5 sembra soffra di piccoli problemi per la stabilità del framerate durante le fasi di caricamento che avvengono in background, seppur non eccessivamente evidenti come su PS4 e Xbox One.

La versione Xbox Series X|S di Psychonauts 2 non soffrirebbe invece di alcun problema, garantendo solide performance a 120fps senza subire alcun rallentamento.

In ogni caso, nonostante questi piccoli intoppi su console PlayStation, Psychonauts 2 resta sicuramente un eccellente prodotto da provare, come abbiamo avuto modo di raccontarvi approfonditamente nella nostra recensione.

Nel nostro speciale dedicato abbiamo inoltre riepilogato come mai, a distanza di 20 anni dalla sua uscita, il primo Psychonauts continui a rimanere di estrema attualità.

Il titolo di Double Fine sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one: nonostante Sony non si sia dimostrata interessata al servizio, Phil Spencer continua a tenere le porte aperte per il possibile futuro.