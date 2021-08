Il papà di Final Fantasy dà l’addio ai videogiochi

Ad aprile, il leggendario Hironobu Sakaguchi aveva già deciso quale sarebbe stata la sua “fantasia finale” (sì, “Final Fantasy“), chiamata Fantasian.

Questo nuovo e affascinante RPG era stato annunciato nel 2019 per Apple Arcade, il servizio in abbonamento per i dispositivi Apple, allontanandosi abbastanza dai recenti Final Fantasy.

Nella nostra recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames Stefania Sperandio vi ha infatti spiegato in maniera dettagliata perché il gioco in questione è una perla da non sottovalutare.

Vero anche che l’annuncio dell’arrivo di Fantasian Part 2 ha riacceso la voglia di saperne di più, relativamente a questo progetto del papà di Final Fantasy.

Ora, in un’intervista con The Washington Post, Sakaguchi ha affermato che Fantasian sarà probabilmente l’ultimo gioco che realizzerà in collaborazione con Nobuo Uematsu, ossia colui che ha composto i migliori brani della serie Final Fantasy.

«Sento che sia io che Uematsu quando abbiamo deciso di lavorare al gioco abbiamo pensato: ‘Ehi, se questo dovesse diventare il nostro ultimo progetto, voglio assicurarmi di non aver lasciato nulla sul tavolo.’ Sono certo che Uematsu comporrà musica più ‘piccola’, ma parliamo comunque di 60 tracce», ha spiegato il director.

Sakaguchi ha dichiarato anche che nel corso degli anni non ha mai dato a Uematsu istruzioni dettagliate per quanto riguarda la musica. Hanno collaborato un po’ nelle fasi iniziali, ma poi il compositore è sempre stato in grado di prendersi molte libertà creative.

Fantasian sarà quindi l’ultimo gioco di Sakaguchi, tanto che sembra certo che il gioco conterrà un omaggio a un film molto amato da Hironobu, ossia Independence Day.

Sakaguchi era innamorato della scena di ID4 in cui l’astronave aliena fa esplodere la Casa Bianca, quindi hanno trovato un modo per imitarla in Fantasian in una delle aree finali del gioco.

Sebbene alla squadra non piacesse molto l’idea di far saltare in aria i diorami messi in piedi con tanta cura, Sakaguchi ne era invece più che entusiasta.

«Si tratta di qualcosa che desideravo fare da tempo, sapendo anche che probabilmente è l’ultima volta che mi sarebbe stato possibile farlo. Era un mio sogno.»

In preda alla nostalgia, avete già visto che un fan si è dilettato in un remake moderno di Final Fantasy IX davvero mozzafiato?

Ma non solo: anche Final Fantasy X in “versione” next-gen, con Unreal Engine e ray tracing è una visione da non perdere assolutamente.

Parlando invece del futuro, il prossimo Final Fantasy XVI rischia di saltare un appuntamento molto importante, nonostante lo sviluppo proceda a gonfie vele.