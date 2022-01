Un’esclusiva PS5 sta per diventare gratis? Spunta un indizio

PS5 si prepara ad un 2022 senz’altro pieno di titoli di grandissimo valore, dopo un lancio che ha dovuto necessariamente ingranare come spesso accade.

Non che non abbia avuto dalla sua delle esclusive molto interessanti, come Ratchet & Clank Rift Apart ad esempio, uno dei titoli più importanti dello scorso anno.

Ma anche Deathloop, titolo di Arkane sviluppato a cavallo con l’acquisizione Bethesda-Microsoft, e che presto potrebbe arrivare anche su piattaforme Xbox.

E altre ne arriveranno, tra cui nomi illustri come Persona 6, che pare possa diventare addirittura un’esclusiva proprio su PS5.

Tra le tante esclusive uscite su PlayStation 5, dal lancio ad oggi, c’è ne una che potrebbe addirittura diventare free to play, stando a quanto scoperto da giocatori molto attenti.

Si tratta di Destruction All-Stars, uno dei titoli di lancio dell’ultima generazione videoludica di Sony, che ha fatto discutere fin da subito e che potrebbe trasformare la sua formula, come riporta MSPoweruser.

Il titolo, lanciato a prezzo pieno e poi fornito all’interno di una delle selezioni di titoli gratuiti di PlayStation Plus, potrebbe prestissimo diventare una piattaforma free to play.

L’intuizione nasce dall’ultimo aggiornamento del gioco, che riporta una dicitura particolare allegata alle sfide settimanali, che farebbe intendere proprio questa trasformazione.

Dopo la patch 3.0.1 di Destruction All-Stars su PS5, all’interno dei nomi delle suddette sfide è comparsa la sigla “F2P”, che prima non era presente, e potrebbe stare a significare “free to play”.

Una mossa che, visto lo scarso successo del gioco, è del tutto plausibile nel tentativo di ridare una scintilla vitale alla produzione. Una cosa che è successa in molti casi, come Rocket League, e che non sarebbe una grossa sorpresa.

Pare che addirittura ci sia una saga storia di PlayStation che tornerà come free to play, stando ad alcune indiscrezioni emerse da alcuni studi first party.

Parlando di esclusive PS5, il prossimo videogioco di Shinji Mikami potrebbe finalmente avere una data di uscita, ed è vicina.