Deathloop non è più esclusiva PS5? Spunta una data per la versione Xbox

Deathloop è stato uno dei giochi più interessanti dell’anno, arrivato in esclusiva console per PS5 a cavallo della titanica acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.

Il titolo di Arkane Studios ha dimostrato ancora una volta il valore indiscusso del talentuoso team di sviluppatori e, sebbene sia anche su PC, al momento la nuova generazione Sony è l’unico ecosistema in cui si può giocare.

Un’operazione commerciale, quella che ha portato Bethesda dentro l’ecosistema Microsoft, che ha fatto la storia ed è arrivata alla fine di un lavoro durato tantissimi anni.

Il destino di Deathloop è curioso in questo senso, perché è uscito appunto mentre l’acquisizione veniva resa pubblica, ma il futuro è molto chiaro e i prossimi titoli Bethesda saranno esclusive Xbox.

E, a sorpresa, pare proprio che Deathloop potrebbe rientrare nei titoli Bethesda presenti nel catalogo di Microsoft, magari anche incluso nella lista dei titoli di Xbox Game Pass.

Non c’è stato nessun annuncio ufficiale, che sicuramente sarebbe stato fatto in pompa magna, ma gli attenti colleghi di The Gamer si sono accorti di un dettaglio molto interessante in un nuovo spot.

Tramite i social newtork e le piattaforme promozionali di Deathloop sta girando uno spot inedito sul gioco. Non viene fatta menzione di nessun collegamento con Xbox, ma c’è una frase fin troppo ambigua.

Lo spot lo trovate qui sotto, nella versione diffusa tramite Twitter:

You have your targets. Now it's time to eliminate them all and break this time loop.

DEATHLOOP is 50% OFF on the PlayStation Store until 1/5/22. pic.twitter.com/bzu4o24Vj9

— DEATHLOOP (@deathloop) December 22, 2021