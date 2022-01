Ricordate l’esclusiva PS5 di Mikami? Forse ha una data di uscita, ed è vicina

Ghostwire Tokyo è l’attesa esclusiva PS5 pubblicata da Bethesda e realizzata da Tango Gameworks, lo studio fondato dal papà di Resident Evil, Shinji Mikami.

Il nuovo videogioco degli autori di The Evil Within è uno di quelli che ha subito più rinvii nel corso dei mesi, atteso dalla community PlayStation non senza un alone di mistero.

Presentato all’E3 2019 soltanto attraverso un breve teaser trailer, a giugno del 2020 il gioco è tornano a far parlare di sé.

Un trafiletto pubblicato su PlayStation Blog a proposito delle modalità in cui sfrutterà il controller DualSense aveva lasciato intendere che il gioco era ancora vivo e vegeto, tanto che ora potrebbe essere stata svelata la data di uscita.

Come riportato anche da PSU, Ghostwire Tokyo è stato avvistato sul PlayStation Store come in uscita il prossimo 24 marzo 2022.

Va notato che né lo sviluppatore Tango Gameworks né il publisher Bethesda hanno ancora confermato questa data di uscita, sebbene il 2022 era stato confermato come l’anno del rilascio del titolo.

Ma non solo: il gioco è stato recentemente valutato in Corea, con una finestra di rilascio precedentemente specificata come primavera 2022. Quindi, mentre al momento non è ancora giunta una conferma ufficiale, la sua apparizione sullo store è assolutamente verosimile.

Ricordiamo che Ghostwire Tokyo sarà lanciato come ultima, vera esclusiva per console PlayStation, visto che Zenimax è stata acquistata da Microsoft.

Insomma, si tratta di un percorso di certo abbastanza tribolato per il gioco di Mikami, visto che è passato anche per l’abbandono della creative director.

Tuttavia, dal primo momento era stato rivelato che il team di sviluppo avrebbe lavorato con tutta la calma del caso al progetto, quindi i tempi biblici di lavorazione sorprendono fino a un certo punto.

Parlando di acquisizioni, invece, avete letto i retroscena che hanno interessato Activision Blizzard, da poco “assorbita” da Xbox e Microsoft per una cifra record?