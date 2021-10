Un’esclusiva PS5 è il Gioco dell’Anno per gli sviluppatori: ecco il vincitore

Si sono conclusi da poche ore i Developer Star Awards 2021, la cerimonia con sede a Brighton che permette agli sviluppatori di premiare i migliori giochi dell’anno: questa volta a trionfare è stata un’esclusiva PS5 molto impegnativa.

Stiamo parlando di Returnal, l’originale titolo di Housemarque che dopo il lancio è riuscito a conquistare pubblico, critica e, da quanto è emerso nelle ultime ore, anche gli altri sviluppatori, conquistandosi il meritato premio di Game of the Year.

Il titolo ha convinto pienamente Sony della bontà del team di sviluppo, al punto da aver annunciato l’acquisizione di Housemarque da parte di PlayStation Studios.

In un nostro speciale abbiamo anche sottolineato come il titolo si sia avvicinato il più possibile all’idea di next-gen: uno sforzo adesso riconosciuto ufficialmente con il primo premio GOTY.

Returnal ha dovuto affrontare la concorrenza di altre due esclusive PlayStation molto agguerrite per vincere l’ambito premio: Sackboy Una Grande Avventura e Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Gli altri candidati al premio Game of the Year erano invece Fall Guys Ultimate Knockout, The Dark Pictures Anthology Little Hope e The Last Campfire, che nulla hanno potuto contro l’originale roguelike spaziale next-gen.

Il game director di Returnal, Harry Krueger, ha commentato con entusiasmo la notizia di aver vinto il premio Gioco dell’Anno, il primo che questa sorpresa PS5 è riuscito attualmente a conquistare:

Wow, GOTY! 🏆 Congrats to our fantastic team at @Housemarque, and a huge Thank You to our friends at @Sony_XDEV for supporting us on this journey🙏

A lot of love went into #Returnal, and it's an honor for our work to be recognized like this🚀 https://t.co/ZdZdyyiPX6

— Harry Krueger (@harrytkrueger) October 27, 2021