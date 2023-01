Un’esclusiva PS5 di lancio arriverà presto su Switch e Xbox, dopo due anni

PS5 sta per perdere ufficialmente un’altra esclusiva di lancio, tra pochissimi giorni: Annapurna Interactive ha infatti annunciato la release multipiattaforma di The Pathless, uno dei titoli che ha accompagnato l’uscita della console next-gen.

L’action-adventure sviluppato da Giant Squid (trovate l’edizione fisica su Amazon) uscì anche su PS4, PC e sui dispositivi Apple, ma a breve perderà ufficialmente l’esclusività console grazie all’uscita programmata sulle console Xbox e Nintendo Switch.

Con un nuovo breve trailer ufficiale rilasciato sui propri canali social, il publisher ha infatti annunciato che le nuove versioni di The Pathless saranno ufficialmente disponibili dal 2 febbraio, ovvero tra meno di una settimana.

Si tratta dunque dell’ultima grande esclusiva di lancio third party, che non sia ovviamente di proprietà dei PlayStation Studios, ad arrivare ufficialmente sulle console rivali di questa generazione.

Ricordiamo che The Pathless è un open world particolarmente apprezzato per via del suo stile grafico, che pur avendo una struttura lineare ha rappresentato un notevole passo in avanti rispetto ad Abzu, precedente titolo del team di sviluppo.

In questo titolo scoprirete la storia di un’arciera e della sua fidata compagna aquila, che esploreranno una foresta immensa in un’isola mistica per dissolvere una malefica oscurità e cacciare gli spiriti corrotti.

The Pathless from @GiantSquidology is coming to Nintendo Switch and Xbox on February 2nd.

Also available now for PlayStation, Steam, Epic Games Store, and Apple Arcade // https://t.co/C1e2vpgBcs pic.twitter.com/lGWZl4d4BW

— Annapurna Interactive (@A_i) January 26, 2023