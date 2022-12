The Last of Us Part I, il nuovo trailer conferma l’arrivo di Ellie e Joel su PC: ecco la data ufficiale

Sony e Naughty Dog hanno riservato una sorpresa speciale per i fan su PC ai The Game Awards 2022: uno dei tanti nuovi trailer svelati durante lo show ci ha confermato l’imminente uscita di The Last of Us Part I anche su computer.

Il remake della prima avventura di Ellie e Joel è stato lanciato quest’anno come esclusiva PS5 (lo trovate in offerta su Amazon), ma Sony aveva già anticipato che sarebbe stato possibile scoprirlo anche su PC dopo qualche mese.

Sarà dunque la prima volta che gli appassionati potranno scoprire una versione nativa del capolavoro di Naughty Dog su computer, dato che The Last of Us Part II è attualmente ancora un’esclusiva PlayStation, anche se adesso un porting potrebbe essere nei piani.

La prima parte del capolavoro di Naughty Dog, appositamente ricreata per gli standard di ultima generazione, sarà invece disponibile anche su PC a partire dal 3 marzo 2023, come svelato ufficialmente nel teaser che vi riporteremo in apertura.

Sony ricorda che questa è la prima volta che la serie sbarca su PC e che rappresenta per molti fan l’opportunità di scoprire una storia premiata con oltre 200 riconoscimenti di Gioco dell’Anno, senza aver bisogno di una console PlayStation.

I pre-ordini sono già stati aperti al prezzo di 59,99€: i giocatori potranno scegliere liberamente se acquistare il titolo su Steam o Epic Games Store, in base ai loro gusti e preferenze personali.

Prenotare il titolo permetterà anche di accedere ad alcuni bonus speciali, ovvero supplementi per aumentare le nostre caratteristiche ed abilità e nuovi componenti per migliorare le nostre armi.

Al momento non sono state annunciate ulteriori feature esclusive o aggiunte per le edizioni su PC di The Last of Us Part I, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità.

Ricordiamo inoltre che, prima dell’uscita su PC, sarà possibile scoprire la serie TV ispirata proprio alle prime avventure di Ellie e Joel, che in Italia sarà trasmessa su Sky a partire dal 16 gennaio.

Ovviamente non si tratta dell’unico annuncio arrivato durante lo show di Geoff Keighley: abbiamo riepilogato per voi tutti i reveal e i trailer ai The Game Awards 2022 nel nostro recap, svelandovi anche separatamente tutti i vincitori nelle diverse categorie.