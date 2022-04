Un’esclusiva PS5 conquista il GOTY ai BAFTA 2022: ecco tutti i vincitori

Nelle scorse ore si è appena concluso il BAFTA Games Awards 2022, l’attesa serata che ha celebrato tutti i migliori videogiochi rilasciati lo scorso anno e che ha segnato tanti ambiti premi.

Per PS5 in particolare la serata si è rivelata un autentico trionfo, che ha visto la console next-gen trionfare e conquistare il riconoscimento di miglior gioco dell’anno grazie a Returnal, la sorprendente avventura realizzata da Housemarque (che potete acquistare in forte sconto su Amazon).

Anche lo scorso anno si era rivelato un grande successo per Sony grazie a The Last of Us Part II, anche se in quel caso il capolavoro di Naughty Dog non riuscì a guadagnarsi il GOTY.

Returnal ha anche conquistato tanti altri meritatissimi riconoscimenti, ma non è stato l’unico successo di Sony a emergere durante la serata: c’è stato infatti spazio anche per molti premi assegnati anche a Ratchet & Clank Rift Apart.

Di seguito vi riporteremo dunque tutti i premi assegnati al BAFTA Games Awards 2022, con i rispettivi vincitori in ogni singola categoria:

Miglior gioco – Returnal

– Migliore animazione – Ratchet & Clank: Rift Apart

– Ratchet & Clank: Rift Apart Achievement artistico – The Artful Escape

– The Artful Escape Achievement audio – Returnal

– Returnal Miglior gioco inglese – Forza Horizon 5

– Forza Horizon 5 Miglior debutto – TOEM

– TOEM Miglior gioco in evoluzione – No Man’s Sky

– No Man’s Sky Migliore gioco per famiglie – Chicory: A Colorful Tale

– Chicory: A Colorful Tale Miglior gioco oltre l’intrattenimento – Before Your Eyes

– Before Your Eyes Miglior game design – Inscryption

– Inscryption Miglior multiplayer – It Takes Two

– It Takes Two Migliore musica – Returnal

– Returnal Migliore narrativa – Unpacking

– Unpacking Migliore nuova proprietà originale – It Takes Two

– It Takes Two Migliore interprete protagonista – Jane Perry (Selene Vassos in Returnal)

– Jane Perry (Selene Vassos in Returnal) Migliore interprete di supporto – Kimberly Brooks (Hollis Forsythe in Psychonauts 2)

– Kimberly Brooks (Hollis Forsythe in Psychonauts 2) Achievement tecnico – Ratchet & Clank: Rift Apart

– Ratchet & Clank: Rift Apart EE Gioco dell’anno – Unpacking

Includendo dunque l’ambito premio GOTY, Returnal ha portato a casa ben 4 premi in totale, ma Sony può sicuramente festeggiare anche per i 2 riconoscimenti ottenuti da Ratchet & Clank Rift Apart.

Housemarque ha celebrato l’occasione con un bellissimo discorso, che ha sottolineato come sono stati fatti grandi sforzi per realizzare questa produzione e che il risultato finale ha superato ogni più rosea aspettativa.

"We took a leap of faith and had to build our wings while falling but everyone from the team that's made such an incredible effort and the end result far surpasses even our wildest expectations." A beautiful speech from the Best Game award winners Returnal at #BAFTAGames. pic.twitter.com/LjzheigkIx — BAFTA Games (@BAFTAGames) April 7, 2022

Conquistare il gioco dell’anno ai BAFTA 2022 rappresenta in ogni caso un traguardo estremamente importante per la software house finlandese, ormai consacrata con il loro capolavoro nell’olimpo videoludico.

E proprio Returnal dovrebbe ispirare il nuovo progetto in sviluppo di Housemarque, che al momento ha escluso di realizzarne un sequel nonostante il grande successo.

L’esclusiva PS5 si è comunque aggiornata in questi giorni alla versione 3.0, che ha aggiunto anche la possibilità di affrontare la campagna in cooperativa.