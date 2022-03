Returnal 2 si farà? Housemarque lavora su una nuova esclusiva PS5

Returnal si è certamente dimostrato una delle più grandi sorprese dello scorso anno: il roguelike sci-fi a tinte horror di Housemarque è riuscito a conquistare pubblico e critica, ritagliandosi uno spazio importante nel catalogo di esclusive PS5.

Il successo di Returnal è stato tale da aver convinto Sony a credere fortemente nel talentuoso team finlandese, al punto da acquisirlo per renderlo parte dei PlayStation Studios: in seguito a un tale trionfo, per gli sviluppatori è arrivato il momento di pensare al prossimo progetto.

Il team aveva già annunciato di avere intenzione di lavorare su giochi ancora più grandiosi dopo l’acquisizione, preparandosi dunque a quello che sarebbe stato il futuro.

Al momento, sembra che non sia però attualmente previsto un possibile Returnal 2, ma che il prossimo gioco sarà una IP completamente unica.

In un’intervista rilasciata a VentureBeat, il managing director di Housemarque, Ilari Kuittinen, ha infatti commentato le ultime notizie riguardanti il futuro di Sony, che vuole puntare sempre maggiormente ai giochi live service.

Kuittinen ha ammesso che in passato avevano già tentato di lavorare a giochi multiplayer e che «non è andata così bene», ma che stanno pensando a come mantenere la propria identità in un periodo in cui il gaming è in costante mutamento.

Housemarque ha ribadito di essere al momento «uno degli ultimi dinosauri» dell’industria, svelando che il team sta già pensando a un nuovo progetto:

«Sono i primi giorni in cui stiamo iniziando con un nuovo gioco, una nuova IP, e la stiamo ancora ideando. Vedremo che cosa verrà fuori».

Il fatto che si tratti di una nuova IP esclude inevitabilmente che si tratti di un sequel di Returnal, ma il game director Harry Krueger ha sottolineato subito dopo di essere rimasti molto contenti da quanto realizzato con la loro esclusiva PS5 e che intendono proseguire sulla stessa traiettoria.

La nuova IP potrebbe dunque rivelarsi un titolo concettualmente simile all’apprezzata avventura di Selene: vi terremo naturalmente aggiornati non appena arriveranno ulteriori novità in merito.

In passato Housemarque aveva lanciato indizi su un possibile sequel o DLC di Returnal, ma per il momento sembra che il pubblico dovrà attendere per vedere nuovamente in azione il roguelike sci-fi.

In ogni caso, l’esclusiva PS5 ha ricevuto un importantissimo riconoscimento: è stato premiato con il GOTY più prestigioso per la famiglia PlayStation.