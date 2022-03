Returnal, aggiornamento 3.0 disponibile: arriva la campagna co-op

In attesa di un eventuale sequel, Returnal si godrà l’aggiornamento 3.0, annunciato di recente proprio da Sony.

Il titolo si è rivelato essere un’esperienza divertissima, una grande esclusiva che ha impreziosito i primi mesi di PlayStation 5.

Già dopo qualche mese Returnal aveva usufruito di un aggiornamento molto importante, che ha inserito il Photo Mode e la feature più richiesta dai giocatori.

Il nuovo update, invece, è stato mostrato di recente durante uno State of Play, e le novità che arriveranno sono molto interessanti.

Il nuovo aggiornamento di Returnal si chiama Ascension, che è un nome sicuramente più evocatico di “aggiornamento 3.0”, che però funziona di più.

E, come riporta Wccftech, è disponibile da oggi gratuitamente per chiunque possiede l’esclusiva PlayStation 5 ed introduce due novità: la Torre di Sisifo e la campagna co-op.

Nella Torre di Sisifo i giocatori si godranno un’esperienza squisitamente arcade. Si tratta, infatti, di una modalità sopravvivenza infinita.

L’obiettivo è raggiungere il piano più alto della torre senza morire, incassando un punteggio più alto possibile mentre si affrontano nemici sempre più imponenti e forti. Una modalità che introduce nuove armi ed un nuovo boss, e aggiunge elementi anche alla storia di Selene.

Ma il fulcro dell’aggiornamento 3.0 è sicuramente la modalità co-operativa. Come è facile intuire, in questo modo verrà evocata una seconda Selene, per combattere fianco a fianco ed affrontrare i pericoli di Atropo insieme.

In questa modalità le sfide sono state bilanciate e ritoccate per essere più impegnative, ma sempre fedeli all’esperienza originale di Returnal.

Preparatevi quindi a tornare in questo gioco amatissimo, che è riuscito a vincere alcuni dei premi più prestigiosi.

In attesa di Returnal 2, di cui non sappiamo niente e neanche se esisterà, visto che Housemarque sembra stia lavorando ad altro.

Studio che è stato acquisito da PlayStation, per assicurarsi che faccia il miglior lavoro possibile in ogni caso.