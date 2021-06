Un’esclusiva PlayStation ha rischiato di essere molto diversa (titolo incluso)

I giocatori cresciuti a pane e PlayStation 2 non potranno fare a meno di ricordare la saga di Sly Raccon (o Sly Cooper, all’occorrenza), sviluppata da Sucker Punch prima, da Sanzaru Games poi, e lanciata a partire dal 2002.

Gli autori di Ghost of Tsushima diedero vita a una serie di personaggi (in primis il protagonista) indimenticabili, inseriti in un prodotto platform con un occhio di riguardo per dinamiche stealth.

Non è un caso che il gioco sia stato omaggiato nell’opera più recente della software house statunitense sotto forma di costume sbloccabile, in tutto e per tutto simile a quello indossato da Sly.

In una serie di buone notizie c’è purtroppo spazio per qualche amara considerazione: Ashif Hakik, compositore delle colonne sonore di Sly Raccoon, Tombi 2 e molti altri titoli, è scomparso di recente.

I fan della saga ricorderanno senza alcun dubbio Sly Cooper Ladri nel Tempo, il quarto (e per ora ultimo) episodio del franchise, lanciato nel 2013 su PS3 e PS Vita.

Sono passati ben otto anni dall’ultima avventura del ladro procione (l’unica sviluppata da Sanzaru Games) e molti fan sperano di vederlo ancora in azione in un ipotetico quinto capitolo.

A distanza di tutto questo tempo, arrivano nuovi dettagli relativi all’ultimo gioco uscito sul mercato, che a quanto pare avrebbe dovuto chiamarsi Sly Cooper Thiefnet (via TheGamer).

Come suggerisce il titolo, l’episodio avrebbe accolto molti elementi multiplayer che lo avrebbero resto estremamente diverso da come i videogiocatori lo ricordano.

La notizia è arrivata in forma di leak (diffuso tramite Reddit), composto da una raccolta di documenti relativi a una presentazione iniziale del prodotto.

Tra le novità più importanti spunta un’uscita limitata alla sola PS Vita, le cui feature sarebbero state ampiamente sfruttate in sede di gameplay.

Il gioco avrebbe anche potuto chiamarsi Time Bandits, e la software house propose l’idea di focalizzarsi sulle modalità co-op e multiplayer, con la possibilità di visitare (e saccheggiare) i nascondigli degli altri giocatori.

Una serie di concept art mostrano inoltre alcune ambientazioni inedite come l’Antico Egitto, il Titanic e un’inaspettata apparizione di Dracula.

Per quanto riguarda il futuro del franchise, non si sa molto. Sony sembra aver nuovamente acquisito i diritti per una serie TV dedicata a Sly, ma per ora non sono giunte ulteriori novità.

Un quinto capitolo è spuntato in un paio di cataloghi di altrettanti rivenditori, ma la notizia risale già a parecchio tempo fa, e non è stata seguita da alcun tipo di conferma.

Non è da escludere che l’IP possa tornare su PS5 nella forma che gli sviluppatori avrebbero voluto. Una nuova esclusiva per l’ammiraglia di Sony avrà elementi multiplayer e live service, ed è lecito sperare che una nuova iterazione di Sly con gli stessi elementi potrebbe seguirla in futuro.