PS5, la nuova esclusiva avrà elementi multiplayer e live service

A marzo 2021 Jade Raymond ha annunciato la fondazione di Haven Studios, un nuovo team di sviluppo indipendente sotto l’egida di Sony, attualmente al lavoro su un’esclusiva PS5.

L’autrice canadese si è fatta le ossa sulla saga di Assassin’s Creed e, al momento, sarebbe impegnata in un nuovo titolo live service votato al multiplayer.

La notizia va ad aggiungersi alle recenti affermazioni di Jim Ryan, a detta del quale sono in cantiere “molti” nuovi tioli per PS5 destinati a uscire in tempi brevi.

Intanto, è spuntata una nuova esclusiva in sviluppo da ben tre anni per l’ultima console di Sony e tuttora avvolta da una alone di assoluta segretezza.

La novità sul titolo di Haven Studios arriva direttamente da un annuncio di lavoro, ed è confermato ancora una volta che si tratterà di un’esclusiva PS5.

La software house è infatti alla ricerca di un Senior Software Egineer con esperienza nei settori marketing e multiplayer online.

L’offerta è arricchita da altre due posizioni, ancora una volta specifiche del settore, con competenze certificate in ambito cloud (via GamingBolt).

La proposta di Haven Studios lascia intendere che il gioco sia ancora in uno stato embrionale dello sviluppo, o comunque nelle prime fasi della pre-produzione.

Non si tratta di una notizia inaspettata se consideriamo che il nuovo team dell’ex Watch Dogs ha mosso i primi passi solo tre mesi fa.

Raymond ha infatti lasciato Google nel mese di febbraio dopo la burrascosa esperienza di Stadia e la conseguente chiusura dei suoi studi interni.

Se il genere ipotizzato dovesse essere confermato, si tratterebbe di una new entry di rilievo in ambito multiplayer, dopo il nuovo progetto analogo in sviluppo per mano di Insomniac Games.

Per mettere le mani sul misterioso nuovo prodotto sarà inevitabilmente necessario dotarsi di una PS5, tuttora di difficile reperibilità (ma qualcosa è destinato a cambiare).

Per chiudere il cerchio, anche Bend Studio, dopo la spinosa parentesi del naufragato sequel di Days Gone, ha dato il via ai lavori su una nuova IP.