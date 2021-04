Morto il compositore di Tombi! 2, Crash Team Racing e Sly Cooper

Via Twitter, Tomm Hulett di WayForward ha da poco pubblicato la notizia secondo la quale il compositore Ashif Hakik è venuto a mancare nei giorni scorsi.

Quella che sembrava essere inizialmente solo un’indiscrezione è stata purtroppo confermata da numerosi commenti apparsi via social e sul forum ResetEra in queste ore, inclusi quelli presenti sotto ad alcuni video YouTube che riguardano l’autore in questione.

Hakik è noto per un gran numero di colonne sonore di videogiochi particolarmente amati dal pubblico di videogiocatori di tutto il mondo, tra cui Crash Team Racing: Nitro-Fueled e Crash Nitro Kart, oltre a Sly Raccoon, primo capitolo della serie sviluppata da Sucker Punch uscito nel 2002 su console PS2.

Poco sotto, il tweet di Hulett:

Hey all, gaming recently lost Ashif Hakik. He was a composer whose credits included Fantavision, Tomba2, Crash Nitro Kart, and the original Sly Cooper.

So if you enjoy one of those, crank the OST for him.

— Tomm Hulett is Screaming Inside his Heart (@Hypnocrite) April 26, 2021