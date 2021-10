Un’esclusiva PlayStation batte tutti sul PS Store di PS5

Sony Interactive ha da poco condiviso i dati ufficiali relativi allo scorso mese di settembre, i quali rivelano quali giochi PlayStation Store sono stati i più scaricati dai giocatori.

Sia che siate possessori di una PS5 con DualSense oppure di una “vecchia PS4”, nelle scorse settimane le sorprese non sono di certo mancate, complici anche un buon numero di uscite.

Del resto, questo va di pari passo con la valanga di sconti messi in atto in queste ore, grazie alla nuova promozione che vede una gran numero di Gemme Nascoste proposte a prezzi speciali.

Senza contare che PS5 è una console così richiesta che giustamente qualcuno ha ben pensato di realizzarne una versione placcata oro dal costo da capogiro.

Su PS5 a trionfare è la bellissima avventura di Kena Bridge of Spirits, seguita a sua volta dall’ultimo capitolo di NBA 2K22.

Diablo II Resurrected si deve invece accontentare della terza posizione, mentre al quarto posto troviamo un’altra esclusiva di un certo calibro, ossia Deathloop.

Per quanto riguarda PS4, NBA 2K22 svetta al primo posto, seguito da GTA V e dal sempreverde Minecraft, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Poco sotto, la lista completa divisa per piattaforma (via PlayStation Blog):

PS5

Kena: Bridge of Spirits NBA 2K22 Diablo II: Resurrected Deathloop Ghost of Tsushima: Director’s Cut Death Stranding: Director’s Cut Tales of Arise Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla F1 2021

PS4

NBA 2K22 GTA V Minecraft Red Dead Redemption 2 Diablo II: Resurrected Need for Speed Heat Fall Guys: Ultimate Knockout The Forest Gran Turismo Sport eFootball PES 2021

Avete letto in ogni caso che pochi giorni fa Sony ha rivelato quali sono i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di ottobre?

Sony ha inoltre rilasciato l’aggiornamento 21.02-04.02.00 su PS5, visto che da questo momento è possibile aggiornare la console next-gen con il nuovo update software.

Infine, chiunque sperasse che la situazione legata alle esclusive PS5 su PC già dal lancio, l’ex boss di PlayStation ha brutte notizie per voi.