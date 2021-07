Un’esclusiva per console PlayStation gira su Switch (ma c’è il trucco)

Horizon Forbidden West sarà un’esclusiva cross-gen, ovvero uscirà sia su console PlayStation 4 che su PS5.

Il suo predecessore, il bellissimo Horizon: Zero Dawn, nato come esclusiva PS4 è stato poi convertito anche su PC, in una versione che ha messo d’accordo quasi tutti grazie alla bontà del porting.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che il gioco «presenta alcuni miglioramenti che, per quanto limitati nel numero e nella portata, ne sbloccano il pieno potenziale».

Ora, in attesa di scoprire cos’avrà in serbo per noi l’atteso sequel a cura di Guerrilla Games, qualcuno ha ben pensato di far girare il primo capitolo su una console decisamente inconsueta.

L’utente Reddit Snom-Leader (via GamesRadar) ha infatti condiviso un breve video dell’esclusiva per console PlayStation disponibile anche su personal computer, giocato in streaming su Nintendo Switch.

Per farlo, ha collegato la piattaforma ibrida alla propria console PlayStation in rete locale: più in particolare, la configurazione utilizza una Switch modificata per eseguire il sistema operativo Lineage.

Da lì è possibile installare ed eseguire una app per PS4 e PS5 che consente lo streaming remoto.

Si tratta, fondamentalmente, dello stesso sistema di riproduzione remota di PS Vita con alcuni passaggi aggiuntivi.

Poco sotto, un breve filmato che mostra il “miracolo” di far girare il primo Horizon su Switch:

Ricordiamo che Nintendo disapprova qualsiasi tipo di modding per Switch, quindi per quanto ci riguarda sconsigliamo categoricamente di provare a replicare il tutto tra le mura domestiche.

Difatti, oltre all’annullamento della garanzia, il procedimento potrebbe comportare anche potenziali problemi di compatibilità con giochi e aggiornamenti di sistema.

Parlando nuovamente di Forbidden West, nuovi dettagli sul gioco sono stati rivelati di recente da Benjamin McCaw e Mathijs De Jonge di Guerrilla Games.

Per quanto concerne la versione PS5 del gioco in uscita, e per garantire i 60fps costanti, il team sta preparando una specifica modalità per le performance.

Ricordiamo che il lancio della nuova avventura di Aloy è attualmente prevista per fine 2021, sebbene il team di sviluppo abbia chiarito che la data potrebbe non essere certa.