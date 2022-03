Un’esclusiva Nintendo 64 torna su PC dopo 24 anni e non sappiamo perché

La nostalgia è un elemento molto forte nel mondo dei videogiochi, e stavolta colpisce un’esclusiva Nintendo 64 che arriva su PC dopo 24 anni.

La console è tornata, con la sua libreria, anche su Nintendo Switch Online con una selezione dei migliori titoli dell’epoca.

Tra questi c’è anche The Legend of Zelda: Majora’s Mask, uno dei migliori titoli per Nintendo 64, che è disponibile su Switch all’interno dell’abbonamento.

Il quale si è aggiornato ulteriormente negli ultimi giorni, offrendo a sorpresa degli altri bonus che probabilmente non conoscevate.

Come dicevamo capita spesso che, di tanto in tanto, gli sviluppatori vogliano rievocare dei ricordi passati e riproporre dei giochi del passato.

Che sia con una mini console, dei porting o delle raccolte, questo è anche un modo per riuscire a non perdere per sempre i videogiochi delle vecchie generazioni.

A volte, come in questo caso, i videogiochi in questione scelti per un porting su piattaforme moderne sono a dir poco singolari.

Non potevamo aspettarci che il 20 aprile 2022 sarebbe uscito Glover su PC.

Glover è un platform sviluppato da Interactive Studios e pubblicato nel 1998 da Hasbro Interactive per Nintendo 64. Il gioco è stato successivamente convertito per PC e PlayStation. Il titolo avrebbe dovuto ricevere nel 1999 un sequel, ma il progetto è stato poi abbandonato.

Questa nuova versione, in arrivo su Steam, è un porting ricostruito da zero partendo dal codice sorgente, e migliorato per i PC attuali.

Chissà se Glover arriverà in qualche modo anche su Switch, nell’abbonamento con Pacchetto Aggiuntivo, i cui giochi ora girano molto meglio grazie ad un aggiornamento.

Una console, Nintendo 64, che è diventata iconica anche per il suo particolare controller, che Phil Spencer non ha ancora capito dopo tutti questi anni.

Nel frattempo anche Nintendo si è schierata nella situazione tra Russia ed Ucraina, prendendo una sua decisione.