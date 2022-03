Anche Nintendo si schiera contro la Russia e dichiara “guerra”

Non sembrano volersi arrestare le prese di posizione da parte di alcuni big dell’industria per quanto riguarda il popolo russo, messo letteralmente da parte dopo lo scoppio della guerra contro l’Ucraina.

Già in FIFA 22 Electronic Arts ha deciso di dire la propria rispetto al conflitto Russia-Ucraina, eliminando tutte le squadre russe e bielorusse.

Senza contare anche della scelta di CD Projekt RED di interrompere la vendita dei suoi giochi sul suolo governato da Putin.

Anche PlayStation ha deciso di fare una mossa piuttosto netta, rimuovendo Gran Turismo 7 dagli store PS4 e PS5 e impedendone quindi la vendita regolare. Ora, anche Nintendo ha deciso di non essere da meno.

Come riportato anche da Nintendo Life, la Casa di Mario ha scelto di intervenire sospendendo i pagamenti in rubli all’intero dell’eShop.

Così facendo, i giocatori russi non possono più acquistare alcun titolo, DLC o servizio digitale per Switch.

Come se non bastasse, l’intero Nintendo eShop russo è ora in modalità “manutenzione”. Nintendo si scusa in ogni caso per l’inconveniente, invitando i giocatori ad attendere aggiornamenti.

La speranza quindi è che si possa presto trovare un accordo tra Russia e Ucraina, in modo che anche questi “blocchi” provenienti dal mondo dei videogiochi possano finalmente sbloccarsi una volta per tutte.

Senza contare che in giornata c’è stata infatti un’altra presa di posizione di una certa importanza, ossia quella da parte di Xbox.

Questa arriva in risposta a quanto chiesto dal governo ucraino, il quale aveva sollecitato a PlayStation e Xbox di muoversi contro la Russia, mandando un chiaro segnale che non di certo passato inosservato.

Infine, dopo FIFA 22 e le squadre eliminate, Electronic Arts ha deciso di sospendere in toto le vendite di prodotti e servizi in Russia.