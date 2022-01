Uncharted su PS5 nasconde una brutta sorpresa per i cacciatori di Trofei

Il lancio di Uncharted su PS5 in una nuova raccolta che include gli ultimi capitoli della serie lanciati precedentemente su PS4 sembrava lasciare intuire che, trattandosi di due giochi in un unico pacchetto, potesse rappresentare un’occasione imperdibile per i cacciatori di Trofei.

La Raccolta L’Eredità dei Ladri di Uncharted include infatti sia il quarto capitolo della serie che il suo spin-off L’Eredità Perduta: i due titoli di Naughty Dog includevano liste di Trofei sbloccabili a parte, lasciando dunque immaginare che, come accaduto per altre raccolte simili, anche in questa occasione sarebbero stati disponibili due platini.

Del resto, proprio in queste ore Sony aveva confermato la piena retrocompatibilità con salvataggi e trofei dei giochi PS4, confermando che i giocatori avrebbero potuto scegliere di trasferirli anche all’interno della raccolta PS5.

E come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, non si tratta solo di una «semplice» rimasterizzazione ma sono state fatte diverse a livello grafico, di prestazioni e anche di compatibilità con il controller DualSense, il che rendeva questa notizia assolutamente non scontata.

L’entusiasmo della community potrebbe però esaurirsi in fretta: come segnalato da Push Square, la raccolta di Uncharted su PS5 ha incluso soltanto un Trofeo di Platino, che sarà legato al completamento di entrambi i videogiochi inclusi nel pacchetto.

Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri ha infatti aggiunto un obiettivo per il quarto capitolo conclusivo di Nathan Drake, che chiederà di sbloccare tutti i trofei del capitolo spin-off per il suo completamento.

I trofei di L’Eredità Perduta sono però stati inclusi in una categoria a parte, come se fossero un DLC di Uncharted 4: questo significa non solo che non è stato incluso un Platino extra, ma che per ottenere quello del quarto capitolo i fan dovranno lavorare il doppio.

Sony e Naughty Dog non hanno confermato le motivazioni alla base di questa curiosa decisione, che ha deluso i giocatori impegnati a dare la caccia ai celebri riconoscimenti, ma è probabile che il cambiamento rispecchi la volontà iniziale di rendere L’Eredità Perduta un contenuto aggiuntivo di Uncharted 4, prima che lo studio di sviluppo cambiasse idea e decidesse di rilasciarlo come gioco a parte.

Per tutti coloro non fossero interessati ai Trofei, ricordiamo che Uncharted su PS5 presenterà una grafica migliorata rispetto alle controparti della precedente generazione, come confermato da un video dagli esperti di Digital Foundry.

Il rinnovato interesse per il franchise ha spinto anche i fan a domandarsi se potremo vedere mai Uncharted 5: Naughty Dog non ha escluso che possa accadere, riaccendendo le speranze della community.