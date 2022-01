Uncharted è meglio su PS5 o su PS4? Un video fuga ogni dubbio

L’uscita di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PS5 (e prossimamente anche su PC) ha fatto tornare in auge il franchise Naughty Dog, sebbene in molti si stiano domandano quante differenze ci siano effettivamente tra la versione next-gen e quella per console PS4 (e PS4 Pro).

Le avventure di Nathan Drake sono infatti tornate in auge con la rimasterizzazione di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L’Eredità Perduta.

E se nella nostra recensione vi abbiamo spiegato perché Uncharted su PS5 è davvero molto più bello di quanto pensassimo, ora il team di Digital Foundry ha pensato di sottolineare le differenze tra la versione next-gen e quella old-gen.

I Digital Foundry (via GR+) sono andati in profondità per vedere come le nuove versioni rimasterizzate per PS5 dei due Uncharted tengono testa alle loro controparti originali per PS4.

Entrambi i giochi offrono le stesse tre modalità grafiche: Fedeltà, che mostra un’immagine 3840 x 2160 a 30 fotogrammi al secondo; Performance, che opta per una via di mezzo di 2560 x 1440 con massimo di 60 fotogrammi; e Performance Plus, che opta per una risoluzione di 1920 x 1080 e 120 fotogrammi al secondo.

Digital Foundry ha notato che Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri avrebbe potuto avere un aspetto ancora migliore con lo scaling dinamico della risoluzione, permettendo al gioco di rendere immagini a una più alta risoluzione nelle scene meno impegnative.

Ma non solo: la compilation avrebbe potuto beneficiare della modalità fedeltà a 40FPS vista in Ratchet & Clank Rift Apart, sebbene il risultato finale sia comunque ottimale.

Altri vantaggi della versione PS5 includono una velocità di caricamento maggiore rispetto al minuto circa visto su PS4, oltre all’audio 3D e il feedback aptico del pad DualSense, che renderà il DualShock.