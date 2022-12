Uncharted, il reboot non sarebbe sviluppato da Naughty Dog: spuntano conferme

La saga di Uncharted è arrivata alla sua naturale conclusione con il quarto gioco, chiudendo in modo perfetto le avventure di Nathan Drake, ma la celebre IP di Naughty Dog sarebbe comunque pronta a fare il suo ritorno con un nuovo capitolo.

Il nuovo episodio non dovrebbe però proseguire le avventure già narrate negli ultimi episodi (trovate la Raccolta L’Eredità dei Ladri a meno di 20 euro su Amazon), ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un reboot.

Un reveal che ha fatto molto discutere, soprattutto per via di un ulteriore dettaglio da non sottovalutare: ad occuparsi di questo capitolo non ci sarebbe Naughty Dog, ma un nuovo sviluppatore misterioso.

Il report arrivato da Theleak.co sembrerebbe essere stato confermato in queste ore da un altro affidabile insider, che proprio pochi istanti fa ha svelato che Naughty Dog sarebbe invece al lavoro su The Last of Us Part III.

L’insider ViewerAnon, già conosciuto per i suoi leak per l’industria del cinema ma che recentemente si è rivelato affidabile anche in campo videoludico, ha infatti risposto ad alcune domande dei fan dopo il suo clamoroso scoop sul terzo capitolo di The Last of Us.

In uno di questi, fa riferimento proprio al tanto chiacchierato nuovo capitolo di Uncharted: Naughty Dog potrebbe infatti permettersi di lavorare alla prossima avventura di Ellie perché non saranno loro ad occuparsi del ritorno di Nathan Drake.

UNCHARTED will be handled by another studio, FACTIONS is coming first, not sure on the new IP. — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Sfortunatamente, anche ViewerAnon sembra non avere idea di chi possa essere lo studio misterioso che si occuperà del reboot di Uncharted, ma se le precedenti indiscrezioni fossero confermate gli autori originali dovrebbero solo occuparsi di dare loro un supporto esterno.

Naturalmente occorre ricordarvi, come di consueto, che pur trattandosi di una fonte affidabile il leak non è stato attualmente confermato dagli sviluppatori o da Sony. Di conseguenza, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare novità ufficiali.

Per il momento, ricordiamo che l’unico ritorno realmente annunciato è quello con un’attrazione a tema per un parco divertimenti, ispirato però al film con Tom Holland e Mark Wahlberg.