Uncharted sta per tornare, ma non nel mondo dei videogiochi

A inizio anno, il lancio di Uncharted – Il Film nelle sale cinematografiche è stato uno degli eventi più attesi, portando al successo le avventure di Nathan Drake in versione live action.

La pellicola dedicata al franchise Naughty Dog (che trovate su Amazon) è stata resa disponibile al cinema e tra alti e bassi a portato a casa il risultato sperato.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata, l’adattamento è risultato convincente per via della giusta combinazione di azione, humor e di caratterizzazione dei personaggi, che si fanno apprezzare proprio come nella serie videoludica.

Ora, in attesa di avere buone nuove circa il futuro della serie nel mondo dei videogiochi, sembra che un parco di divertimenti abbia in serbo una sorpresa per i fan di Uncharted.

Come riportato anche da Push Square, l’adattamento cinematografico di Uncharted interpretato da Tom Holland e Mark Wahlberg, sta per ricevere un’attrazione tutta sua.

Sì, il film, che ha suscitato un certo interesse tra i fan e sono solo sarà presto trasformato in un’attrazione per un parco a tema, in cui potrete provare gli stessi brividi di Nathan Drake (più o meno).

Il resort spagnolo PortAventura World ha dato l’annuncio oggi sui social media, con un post che trovate poco sotto:

In 2023 we welcome a NEW RIDE with the arrival of Uncharted at PortAventura World Are you ready for an unexpected adventure? #UnchartedPortAventura @SonyPictures pic.twitter.com/IjTjlRQXEi — PortAventura World UK (@PortAventura_UK) November 30, 2022

Non ci sono dettagli sul parco giochi in sé, né sulla specifica attrazione dedicata a Uncharted. ma solo che la sua apertura è prevista nel corso del 2023.

In un certo senso ha senso avere un’attrazione dedicata al franchise in quel parco a tema, dato che gran parte del film è ambientato – ed è stato girato – in Spagna.

Il fatto che un progetto del genere venga realizzato è anche indice del successo del film: del resto, l’attore Tom Holland aveva confermato di aver «solo grattato la superficie» e di voler tornare presto a lavorare su un sequel.

Tra l’altro, l’ultima iterazione della serie – ossia Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri – è meglio su PC o console? Da qualche settimana abbiamo una risposta.