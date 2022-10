Uncharted, c’è un altro indizio per il ritorno del franchise

Uncharted è stato uno dei franchise più importanti della storia dei videogiochi, e si è concluso con un finale a dir poco epico.

Il quale potete rivivere anche in modalità next-gen con la raccolta Eredità dei Ladri (che trovate su Amazon) per PlayStation 5.

Titolo che ha esordito anche su PC e che, nonostante l’importanza del franchise, non ha trovato affatto un grande successo. Anzi, è il gioco PlayStation ad aver performato peggio su PC.

Tanto che ora è difficile immaginare che possano arrivare anche i primi Uncharted su PC, visto che c’erano già dei problemi di altro tipo.

Mentre The Last of Us è il franchise che si è preso il palcoscenico di Naughty Dog, Uncharted è rimasto solo nella memoria dei giocatori.

Più volte si è parlato del ritorno delle avventure di Nathan Drake, nonostante il finale, e anche stavolta è spuntato un indizio.

Come riporta VGC, infatti, c’è uno studio di sviluppo di Sony che sta lavorando ad un franchise che potrebbe essere proprio Uncharted.

All’inizio della settimana è stato pubblicato un annuncio di lavoro in un sito specializzato, nel quale veniva specificato che che Sony sta “costruendo un nuovo team di sviluppo di giochi interno in collaborazione con PSS Visual Arts”. Lo studio di questione è una realtà di supporto, con sede a San Diego, che ha recentemente contribuito a The Last of Us Part 1.

L’annuncio prosegue specificando che si tratta di un progetto non annunciato, sviluppato in collaborazione Naughty Dog.

Queste sezioni poi sono state rimosse, e sostituite con: «Sony PlayStation sta costruendo un nuovo team di sviluppo del gioco interno. Questa è la stessa squadra di livello mondiale nota per i suoi contributi al franchise di Last of Us!»

Ma successivamente è stato pubblicato un nuovo annuncio, nella stessa area e sede, che sebbene non faccia riferimento nello specifico allo studio afferma che è per “un nuovo studio PlayStation con sede a San Diego, in California”, che sta sviluppando “un nuovo entusiasmante progetto con Naughty Dog in un amato franchise”.

Insomma, comincia ad essere uno scenario molto ideale per il ritorno di Uncharted in qualche modo. Tra l’altro, il gioco è meglio su PC o console? Ora abbiamo una risposta.

Nel frattempo PS5 ha svelato di recente un nuovo franchise, che sembra davvero molto promettente.