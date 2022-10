PS5, svelato il gioco fantasy di London Studio (che dice sì alla co-op online)

All’inizio dell’anno, era emersa la notizia che PlayStation London Studio stesse lavorando a qualcosa per PS5, un titolo che veniva descritto come un multiplayer online piuttosto ambizioso.

Previsto su console PlayStation 5 (ancora introvabile su Amazon, ma mai dire mai), il titolo in questione sarà quindi la nuova produzione dai creatori di The Getaway.

Un paio di anni fa si parlava del fatto che il progetto in questione fosse un revival di una serie classica per PS2, sebbene la notizia non abbia mai trovato poi conferma ufficiosa.

A quanto pare, come riportato da GamesIndustry.biz, lo studio londinese avrebbe altre idee per il suo debutto nella current-gen PlayStation, grazie all’arrivo di un titolo co-op fantasy davvero interessante.

Lo sviluppatore britannico al soldo di Sony ha infatti rivelato che sta per lanciarsi nel campo del multiplayer, con un progetto descritto come un titolo d’azione cooperativo online che sarà ambientato in una Londra fantasy, ancora privo di nome ufficiale ma di cui potete ammirare un primo artwork poco sopra.

Avendo sviluppato anche prodotti come SingStar ed EyeToy, viene da chiedersi se anche stavolta verrà utilizzata una qualche tecnologia, magari di realtà virtuale. La risposta, a quanto pare, è no.

«Con questo progetto vogliamo davvero esplorare nuove strade e metterci davanti a tante nuove sfide», ha spiegato il co-director del gioco, Stuart Whyte.

E ancora: «Volevamo sicuramente provare qualcosa di un po’ diverso, e credo che questo nuovo progetto incanali davvero il nostro valore ‘coraggioso’ e ci permetta di spingerci anche sul fronte ‘curioso’. Il futuro è entusiasmante, dico davvero».

Whyte fa riferimento ai valori chiave dello sviluppatore, ovvero coraggio, spirito di squadra, potere, inclusività, curiosità ed equilibrio. Staremo a vedere quindi cosa ne uscirà fuori.

Restando in tema, Sony è alla ricerca specifica di un Senior Producer per dare vita a un nuovo team di sviluppo interno, con Naughty Dog nel mezzo.