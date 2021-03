The Last of Us Part II, scoperto un easter egg del gioco su Uncharted 4

The Last of Us Part II, il videogioco della generazione e vincitore di numerosi record realizzato da Naughty Dog, fa parte di una serie che ama nascondere segreti ed easter egg ovunque.

Una settimana fa vi avevamo raccontato infatti di un particolare segreto nascosto nel «momento giraffa», una delle scene più belle di tutto il franchise.

L’easter egg di cui vi parleremo oggi è stato segnalato da GamesRadar ed è stato trovato su Uncharted 4, altro titolo di successo prodotto dai Naughty Dog.

L’utente Reddit kheinrichs547 ha infatti trovato un indizio che suggerirebbe che le serie Uncharted e The Last of Us farebbero in realtà parte dello stesso universo videoludico.

Un easter egg di The Last of Us Part II è stato ritrovato su Uncharted 4.

Sul quarto capitolo di Uncharted è stato infatti scovato un flacone di pillole riportante il nome della farmacia Weston, la stessa che si può vedere appunto su The Last of Us Part II.

Non solo, ma quella stessa farmacia era già apparsa nel dlc del primo capitolo, Left Behind. Potete osservare voi stessi questo curioso ritrovamento nella foto condivisa dall’utente:

Si tratterebbe dunque di una conferma del fatto che entrambi i franchise condividono la stessa iconica farmacia.

Un segnale che i mondi di gioco sono collegati oppure una semplice citazione ad un’altra serie di successo degli stessi sviluppatori?

In attesa di conferme ufficiali in un senso o nell’altro, dovranno essere gli utenti a decidere, che ovviamente stanno già volando in alto con la fantasia.

Il secondo capitolo del franchise continua a nascondere segreti in attesa di essere scoperti dai propri fan: con l’utilizzo della modalità debug, è stata scoperta una posa curiosa di Ellie.

Ricordiamo inoltre che è attualmente in produzione la serie tv ufficiale: raffigurerà diversi dialoghi iconici del gioco, ma alcune scene saranno inevitabilmente cambiate.