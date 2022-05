La serie TV di The Last of Us si infiamma, nelle ultime scene mostrate

The Last of Us diventerà nel corso del 2023 una serie TV, sebbene le riprese siano ancora in corso: ora, un nuovo video trapelato dal set mostra un momento particolarmente concitato.

Il gioco originale (che trovate anche su Amazon a prezzo stracciato) si tramuterà infatti in una serie con attori in carne e ossa, prevista durante il prossimo anno.

Purtroppo, l’uscita dello show è ancora piuttosto lontana, sebbene continuino ad arrivare altre sequenze tratte dal set.

Quindi, dopo il leak che mostrava quanto alcune sequenze della serie saranno davvero simili a quanto visto nel gioco originale, è ora il momento di una scena decisamente più movimentata.

Come riportato anche da DualShockers, dei filmati dietro le quinte mostrano alcune scene piuttosto intense dello show girate in strada.

Come condiviso da un account di un fan, le riprese per l’adattamento HBO sono ancora in corso: le nuove scene visionabili poco sotto – mostrano alcuni veicoli militari che si fanno strada tra le vie di una città, mentre le comparse urlano a gran voce «F***ulo FEDRA» e «Libertà!’».

Per chi non lo sapesse, l’acronimo FEDRA sta per Federal Disaster Response Agency, un’agenzia governativa incaricata di sorvegliare le zone di quarantena.

Lo show sarà interpretato da Pedro Pascal come Joel, Bella Ramsey come Ellie e Gabriel Luna come Tommy, oltre ad altre star come Nick Offerman e Anna Torv.

Dopo la conferma che la serie potrebbe includere anche la ‘bambina misteriosa’ vista nel gioco, l’hype verso l’uscita degli episodi è sicuramente altissima.

