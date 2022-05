The Last of Us Remake su PS5, sì o no? Rispondono i giocatori

The Last of Us è uno dei giochi più importanti della generazione, tanto che da mesi si parla dell’uscita di un remake PS5: i giocatori, però, sono d’accordo nei confronti di un’operazione commerciale del genere?

L’avventura di Ellie e Joel (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) potrebbe infatti essere al centro di un rifacimento per console Sony, sviluppato da Naughty Dog.

Diversi giorni fa è emersa infatti la notizia che il remake di TLOU per PS5 potrebbe avere dalla sua una storia più lunga e varie migliore.

Senza contare che di recente un progetto legato a un ‘remake non annunciato’ è stato elencato dal curriculum di un membro della casa di sviluppo americana.

Ora, via Reddit, un sondaggio si è posto l’obiettivo di chiarire se i giocatori amerebbero davvero mettere le mani su un rifacimento del primo capitolo della serie.

«Cosa ne pensate delle voci insistenti sul prossimo remake?», chiede l’autore del post, cui sono seguite un centinaio di votazioni da parte dell’utenza.

Ebbene, dei 398 voti totali, 209 (ossia il 52.5%) desiderano a bracci a aperte un remake, visto che per loro «il gioco originale sembra ormai vecchio e superato».

Dall’altro lato, 189 utenti (ossia il 47.5% dei partecipanti al sondaggio) è contrario al remake, visto che secondo loro non vi è alcun bisogno reale di un The Last of Us Remake.

Il divario, pur non essendo abissale, fa propendere per il sì: staremo a vedere se e quando Naughty Dog e Sony decideranno di annunciare il gioco in veste ufficiale.

Del resto, la data di uscita del presunto remake potrebbe non essere poi così lontana, come lasciato intendere alcuni giorni fa.

Inoltre, avete letto anche che stando ad altri rumor piuttosto insistenti l’uscita di The Last of Us Part III potrebbe anch’essa essere all’orizzonte?

Infine, nell’attesa, qualcuno si è dilettato a personalizzare gli splendidi menu di gioco del primissimo The Last of Us.