Uncharted 4 potrebbe perdere un pezzo su PC e PS5

Uncharted 4: Fine di un Ladro ha rappresentato l’epilogo delle avventure di Nathan Drake su PS4.

La famosissima saga di videogiochi action-adventure targata Naughty Dog ha successivamente ricevuto uno spin-off, L’Eredità Perduta, con protagonisti due dei personaggi del cast femminile più amati della serie.

Lo scorso mese di settembre Sony ha reso noto ai fan che l’ultimo capitolo di Uncharted più lo spin-off sopra citato sbarcheranno su PS5 e sul mercato PC nella nuova Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

La Collection dovrebbe fare il suo debutto il prossimo anno, periodo durante il quale dovremmo vedere nelle sale cinematografiche anche il nuovo film di Uncharted con protagonista l’attore Tom Holland.

Sembra adesso (via VGC) che la Collection in arrivo su PC e PS5 sarà priva di alcune componenti presenti nei capitoli originali. È il caso del multiplayer competitivo presente in Uncharted 4 – a cui poi era stata aggiunta una modalità cooperativa, che erano accessibili anche dai parte dei giocatori di L’Eredità Perduta.

Secondo la classificazione ESRB, la nuova Legacy of Thieves Collection non includerà “elementi interattivi”, il che vuol dire che non saranno presenti feature online che permettano ai giocatori di interagire con altri.

Ciò è avvalorato dal fatto che la stessa classificazione per quanto riguarda Uncharted 4 non indica la presenza dei suddetti elementi interattivi online.

Non sappiamo perché Sony abbia deciso di non includere delle feature così massicce all’interno della Collection, ma crediamo che presto verremo a sapere di più della vicenda, dato che al 2022 non manca poi così tanto e la data di Legacy of Thieves sarà annunciata a breve.

Nel frattempo pare che la creatrice di Uncharted sia a lavoro su un gioco Marvel Tripla A, basato su interessantissimi personaggi.

Infine, altra grande produzione Naughty Dog è senza dubbio The Last of Us Parte II, le cui protagoniste hanno subito numerosi ritocchi durante lo sviluppo del gioco.