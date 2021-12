Uncharted 4 è stato rimosso dallo store, e l’upgrade PS5 è a pagamento

Uncharted ritorna finalmente su PS5, e per la prima volta anche su PC, e di recente abbiamo appreso la data di uscita della nuova collection.

Naughty Dog si preparara a rinfrescare le avventure di Nathan Drake, con delle versioni aggiornate per la nuova generazione di console.

Poche ore fa sono stati aperti i preordini del nuovo pacchetto che contiene tutta la saga di Uncharted, così come la data di uscita definitiva per la versione PS5.

Una cosa che era abbastanza prevista, considerato che nelle ultime ore era stata aggiornata anche la pagina Steam, visto che il gioco arriva anche su PC.

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri verrà lanciato il 28 gennaio 2022 su PS5, mentre su PC è atteso genericamente nel corso del 2022. Il pacchetto contiene tutta la saga di Nathan Drake, Uncharted 4 incluso… che in questo momento è stato rimosso dal PlayStation Store.

Le versioni standalone di Uncharted 4 e The Lost Legacy, il DLC che propone un’avventura separata, sono state rimosse dallo Store della console Sony in contemporanea con l’annuncio della data di uscita del nuovo pacchetto.

I due titoli sono stati inseriti in un nuovo bundle, che viene venduto su PlayStation Store per €40. Vi ricordiamo che Uncharted: Raccolta l’Eredità dei Ladri sarà invece venduto a €50 circa.

In questo modo non si potrà aggiornare il titolo alla versione PS5 nella maniera più conveniente, almeno in versione digitale. L’upgrade PS5 costa infatti €10 per chi possiede i giochi originali (anche in bundle), ma a questo punto l’upgrade sarà disponibile solo per chi possedeva già una versione fisica dei giochi, come riportato dal blog ufficiale:

«I possessori di copie fisiche per PS4 devono inserire il disco all’interno nella console PS5 ogni volta che desiderano scaricare o giocare alla versione digitale per PS5. I possessori di copie fisiche per PS4 che hanno acquistato la PS5 Digital Edition senza lettore di dischi non saranno in grado di ottenere la versione per PS5 a prezzo ridotto. Gli abbonati a PlayStation Plus che hanno ottenuto UNCHARTED™ 4: Fine di un ladro tramite il loro abbonamento al servizio PlayStation Plus non sono idonei ad effettuare l’upgrade alla versione digitale per PS5 al costo di 10€.»

Nella speranza che questo non si trasformi in un altro caso alla GTA Trilogy, anche se Naughty Dog ci fa ben sperare che non succeda un disastro come per il titolo Rockstar.

Nel frattempo Naughty Dog si è dedicata a celebrare un altro storico franchise di sua proprietà, che di recente ha compiuto ben 20 anni.