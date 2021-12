GTA Trilogy rinvia le copie fisiche dopo il disastroso lancio: ecco le nuove date

Il lancio decisamente poco ottimale di GTA Trilogy alla fine ha avuto un effetto negativo anche nei confronti delle edizioni fisiche della trilogia rimasterizzata, che sarebbero dovute arrivare la prossima settimana.

Rockstar Games ha infatti annunciato che il lancio fisico di GTA Trilogy The Definitive Edition è stato ufficialmente rinviato, probabilmente per dare maggior tempo agli sviluppatori di implementare i miglioramenti necessari.

Con molta probabilità, Rockstar Games utilizzerà infatti questo tempo aggiuntivo per implementare la grande patch resa disponibile da ieri e che elimina oltre 100 bug della trilogia.

Ad avere la peggio in termini di rinvio è stata però la versione Switch: considerando che gli esperti l’avevano reputata un disastro, è plausibile pensare che per rendere la trilogia accettabile sarà necessaria una quantità di tempo aggiuntiva.

Gli autori di GTA hanno infatti segnalato tramite i propri account social, come riportato da VGC, che per le edizioni fisiche su console sarà necessaria una settimana in più di pazienza, mentre per la versione Switch se ne riparlerà addirittura il prossimo anno.

Questo significa che GTA Trilogy uscirà su PlayStation e Xbox il 17 dicembre; l’edizione Switch non ha invece ricevuto ancora una vera e propria data ufficiale, ma Rockstar ha fatto sapere che prevedono di lanciarla durante i primi mesi del 2022.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.

Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.

Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 30, 2021