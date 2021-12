Uncharted PS5, data di uscita in arrivo? Ecco la nuova conferma

Uncharted: Legacy of Thieves Collection segna l’esordio di Nathan Drake su PS5, ma soprattutto su PC per la prima volta in assoluto.

Diversamente dalla collezione già pubblicata molto tempo fa su PlayStation 4, in questa nuova edizione sarà presente tutta la saga di Naugthy Dog.

L’annuncio è arrivato qualche mese fa, ma questo pacchetto definitivo di Uncharted non ha ancora una data definitiva se non un generico 2022.

Prime voci di corridoio avrebbero fatto trapelare una data precisa, sia su PS5 che su PC, ma ancora non è arrivata nessuna conferma ufficiale.

Oggi arriva una nuova conferma del fatto che, a breve, potremmo sapere con certezza quando inizieremo a giocare a Uncharted anche su PC.

Anzi, a dirla tutta, le conferme sono due in un certo senso. Qualcosa si sta muovendo e l’annuncio potrebbe arrivare prima del previsto.

La prima è che è comparsa la pagina ufficiale di Steam (la potete raggiungere a questo indirizzo) e, sebbene per l’uscita sia segnato ancora un generico “2022”, il fatto che la pagina sia online significa che il preordine è vicino.

Ecco, tra l’altro, la descrizione di Steam:

«Rivivi le avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer, impegnati ad affrontare il loro passato e a forgiare il proprio destino. UNCHARTED: Raccolta L’eredità dei ladri include le acclamate avventure per giocatore singolo di UNCHARTED 4: Fine di un Ladro e di UNCHARTED: L’Eredità Perduta.»

La seconda è che Uncharted: Legacy of Thieves Collection è stato categorizzato da parte dell’ESRB, l’ente che controlla i contenuti dei videogiochi e assegna un target di riferimento.

È lecito pensare che manchi poco per sapere quando anche i giocatori PC (la cui versione non è curata da Naughty Dog) potranno giocare il titolo, così come gli utenti PS5 ad una qualità migliore.

Che sia uno dei tanti annunci che Geoff Keighley ha promesso ci saranno durante i The Game Awards 2021?