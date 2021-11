Un’auto piena di copie di Forza Horizon 5 è stata lanciata da un aereo, perché sì

Forza Horizon 5 è finalmente uscito, e nel caso non ve ne foste accorti ci pensa Xbox con questa morigerata manovra pubblicitaria.

Il titolo di corse, uno dei più attesi dell’anno su Xbox, è finalmente disponibile e, nel caso ve ne foste dimenticati, potete giocarlo anche con Xbox Game Pass.

Dal quale ci aspettiamo a breve un annuncio, perché poche ore fa su Twitter è partito uno strano battibecco riguardo a qualcosa di “arancione”.

Forza Horizon 5, invece, si è rivelato un grandissimo successo, tale che anche PlayStation ha dovuto fare i complimenti alla concorrenza per la release.

E Microsoft non se ne sta di certo con le mani in mano, perché Forza Horizon 5 è disponibile da pochissimo e il colosso di Redmond è qui per ricordarvelo.

C’erano un sacco di modi per ricordarci che il gioco di corse è uscito, ogni tipo di pubblicità possibile ed immaginabile o campagna marketing improbabile.

Quello che non ci aspettavamo, e che è così a tema con il gioco che è commovente, è lanciare una macchina piena di copie di Forza Horizon 5 da un aereo.

Come riporta Gamespot, con il video che trovate poco qui sotto, la divisione australiana di Xbox si è fatta prendere un po’ la mano con questa storie delle esperienze di marketing.

Una vera macchina Polaris è stata lanciata da più di 1300 metri, con annesso stuntman in caduta libera che arriva a terra, si accerta del contenuto del bagliaio (le copie del gioco), poi sale a bordo ed ovviamente comincia a fare le sue cose.

La divisione australiana di Xbox non è nuova a questo tipo di manovre particolari, ma stavolta ha fatto probabilmente la cosa più epica di tutte.

Senza nulla togliere ai cereali di Age of Empires, dove invece che sull’adrenalina ha giocato più sulla nostalgia e la genialità nel riprendere una vecchia campagna.

Una cosa che avvicina Forza Horizon 5 alla realtà, ma è meglio il gioco o la realtà alla fine? Noi non l’abbiamo ancora capito.

Al di là di tutto, se volete recuperare la nostra recensione del gioco vi consigliamo di andare a questo indirizzo.