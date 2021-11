Forza Horizon 5 è meglio della realtà? Il video confronto è impressionante

Forza Horizon 5 ha già ottenuto i primi importantissimi successi a livello di critica e del pubblico che ha avuto modo di provare il titolo in accesso anticipato, soprattutto per il suo livello grafico.

Il nuovo capitolo della serie racing open world di Playground Games ha infatti stupito tutti per via dei suoi dettagli tecnici che, pur essendo un titolo studiato per Xbox One, ha dato i primi segnali di next-gen: una qualità davvero impressionante al punto da spingere gli utenti a paragonare Forza Horizon 5 alla vita reale.

I traguardi raggiunti dall’ultimo capitolo della serie sono stati talmente impressionanti da aver spinto perfino PlayStation a porgere i propri complimenti a Xbox.

I dettagli grafici sono già stati ammirati nel dettaglio in risoluzione 8K con RTX 3090, dimostrando già di avere ben poco da invidiare con la realtà vera e propria.

Il noto YouTuber ElAnalistaDeBits, esperto nella realizzazione di video che comparano le grafiche dei giochi su diverse piattaforme, questa volta ha deciso di mostrare alla community gli impressionanti risultati ottenuti dal team di sviluppo, mettendolo a confronto con gli scatti realizzati nella vita vera (via ResetEra).

Il filmato mostra come Forza Horizon 5 abbia cercato di riprodurre con un accurato fotorealismo gli ambienti del Messico, mostrando un livello di dettaglio assolutamente impressionante, al punto che molti scatti riescono a sembrare perfino più belli della controparte reale.

Ad apparire particolarmente dettagliate sono soprattutto le strade e gli edifici: un particolare sicuramente non sorprendente, dato che si tratta delle ambientazioni che i giocatori apprezzeranno più spesso durante le loro gare.

Di seguito potete trovare il bellissimo video confronto da 17 minuti, che ha già raccolto l’entusiasmo di tutti i fan provenienti dal Messico e non solo:

Se si pensa che il titolo non è stato pensato per funzionare esclusivamente su console next-gen, i risultati grafici raggiunti sono davvero impressionanti: l’hardware di gioco continua a venire spinto fino al limite.

Inutile sottolineare dunque che un confronto del genere non può che accendere l’entusiasmo per un possibile nuovo capitolo pensato solo per console next-gen: nel frattempo vi ricordiamo però che potete giocare a Forza Horizon 5 a partire da domani 9 novembre completamente gratis, grazie a Xbox Game Pass.

Il nostro consiglio non può dunque che essere di non perdervelo: nella nostra recensione abbiamo sottolineato che si tratta del miglior capitolo di sempre.

Se volete ammirare voi stessi questi incredibili dettagli, vi consigliamo di tenere a portata di mano la ricca e completa mappa del gioco.

Nel caso il vostro computer non sia aggiornato con le tecnologie grafiche di ultima generazione, niente panico: i requisiti minimi PC sono sorprendenti per i motivi giusti.