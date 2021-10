Age of Empires, ecco i cereali per la colazione dei conquistatori

Ne vediamo di tutte i colori, da parte delle aziende videoludiche, per promuovere gli ultimi videogiochi in uscita, ma i cereali di Age of Empires ci mancavano.

L’ultimo capitolo della storica serie di Microsoft è appena uscito, riportando in auge il franchise dopo tanto tempo, ed è disponibile all’interno di Xbox Game Pass.

Age of Empires IV sembra proprio il grande ritorno che ci aspettavamo da una serie così importante, ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione.

E non è la prima volta che vediamo dei cereali a tema, perché già tempo fa Nintendo aveva commercializzato degli amiibo particolari proprio all’interno delle confezioni.

Per promuovere il lancio del titolo, disponibile come dicevamo già da ora, Microsoft ha rievocato una campagna marketing di tante generazioni fa.

Precisamente ci ha pensato la divisione australiana di Xbox, che ha dato il via ad un concorso tramite social network con il quale poter vincere una scatola di WOLOL-O’S, gli speciali cereali di Age of Empires.

Riprendendo l’incantesimo degli iconici sacerdoti, questi cereali rimandano ad una iniziativa molto simile fatta in passato sempre da Microsoft, per Age of Empires II.

Love that our @XboxANZ team has created our own WOLOL’Os cereal. Back in 2002 for the original Age of Empires the team put game CDs inside cereal boxes to help launch the IP! https://t.co/pbVTrntRkH

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) October 26, 2021