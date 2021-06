Un’attrice di The Last of Us Part II passa a un originale progetto Ubisoft

The Last of Us Part II non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che a quasi un anno dall’uscita il gioco continua a ottenere consensi.

Il capolavoro Naughty Dog è infatti uno dei titoli più importanti della passata generazione (e forse di tutti i tempi).

Ora, è stato reso noto che una delle attrici che ha preso parte al gioco diretto da Neil Druckmann, Shannon Woodward, parteciperà a un particolarissimo progetto in mano a Ubisoft.

Woodward, attrice statunitense che nell’ultima fatica di Naughty Dog ha prestato la sua voce al personaggio di Dina, entrerà nella serie di Tom Clancy’s The Division, la quale si prepara a sbarcare anche su Audible.

Un'immagine di Shannon Woodward

Stiamo parlando di Hearts on Fire, atteso in formato audio digitale il prossimo 15 luglio 2021. Questi sarà ambientato prima degli eventi dei due capitoli principali della serie, immergendo l’ascoltatore in una città di New York subito dopo lo scoppio della pandemia.

La serie Audible Original seguirà le vicende di Hoskins, un vigile del fuoco e paramedico che tenterà di farsi strada nella metropoli avvolta dal caos.

Woodward interpreterà Johanna, sorella di Hoskins e veterana dell’esercito americano, reclutata dal gruppo speciale chiamato Cleaners, i quali faranno di tutto per sopravvivere al grave attacco biologico.

Nel cast di doppiatori di Hearts on Fire troveremo anche Katee Sackoff, interprete di Bo-Katan nella seconda stagione di The Mandalorian.

The Division: Hearts on Fire debutterà in ogni caso sulla piattaforma Audible il prossimo 15 luglio 2021. Ancora nessuna conferma circa un eventuale doppiaggio in italiano.

Ricordiamo anche che prossimamente arriveranno anche nuovi contenuti per The Division 2, con lo sviluppo guidato da Ubisoft Massive e il supporto di Ubisoft Bucarest.

Ma non solo: avete già letto anche che The Last of Us Part II ha da poco ricevuto un massiccio update per PS5?

E che la software house di Santa Monica sarebbe al lavoro anche su un remake dell’originale The Last of Us, sempre per console PS5?