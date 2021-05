The Division torna su Netflix, su mobile e molto altro

Tom Clancy’s The Division è uscito ormai nel 2016, tanto che il team di Ubisoft Massive e tutti i vari studi connessi al progetto hanno sempre supportato a dovere una delle IP più ambiziose tra quelle di proprietà della Casa Transalpina.

Stando a un post sul sito ufficiale, il gioco di ruolo tattico e d’azione ha superato le aspettative della compagnia battendo diversi record di gradimento.

Nonostante Ubisoft Massive sia al lavoro su un nuovo titolo dedicato a Star Wars, l’universo di The Division è ora destinato ad espandersi.

Si parte con Tom Clancy’s The Division Heartland, un gioco free-to-play ambientato nell’universo del franchise, in fase di sviluppo presso lo studio Red Storm.

Il titolo fornirà una prospettiva completamente nuova sull’universo in un’ambientazione mai vista prima e sarà disponibile nel 2021-22 su PC, console e cloud (sono già aperte le registrazioni alle fasi di test).

Come annunciato in precedenza, arriveranno anche nuovi contenuti per The Division 2, con lo sviluppo guidato da Ubisoft Massive e il supporto di Ubisoft Bucarest. Questo aggiornamento includerà una modalità di gioco completamente nuova per il franchise e nuovi metodi per far passare di livello gli agenti, il tutto a fine 2021.

Se ciò non bastasse, è in arrivo anche il film The Division in sviluppo con Netflix grazie a Ubisoft Film & Television. Ispirato agli eventi del gioco originale, il film sarà interpretato da Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal, con Rawson Marshall Thurber in cabina di regia.

Le offerte transmediali dell’universo di The Division continueranno infine con un romanzo originale proveniente dall’editore Aconyte, con una storia ambientata dopo gli eventi di The Division 2.

Ricordiamo che un altro titolo Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla, riceverà a breve un gran numero di aggiornamenti molto importanti.

Ma non solo: sempre l’avventura di Eivor è al centro di un fantastico fumetto prequel tutto da leggere e collezionare.

Infine, Ubisoft sarà presente al prossimo E3 2021 in digitale, mostrando tutte le prossime novità in arrivo.