Nintendo Switch, nuovo aggiornamento disponibile: ecco che cosa cambia

Nintendo ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per tutte le console della famiglia Switch, con una differenza fondamentale rispetto alle precedenti patch: gli utenti non devono eseguire alcuna operazione.

Si tratta infatti di un cosiddetto update «rebootless», ovvero una patch silenziosa applicata dalla casa di Kyoto che non richiede alcun riavvio delle console Nintendo Switch (potete acquistare il modello OLED in offerta su Amazon).

Questo significa che non cambierà nemmeno il firmware della console, che continuerà dunque a risultare la versione 14.1.2, proprio come il precedente aggiornamento rilasciato poche settimane fa.

Sebbene a breve saremo in grado di scoprire tante novità in arrivo grazie al nuovo Nintendo Direct, dato il modo in cui è arrivato l’aggiornamento non sono disponibili cambiamenti corposi: la casa di Kyoto ha infatti semplicemente aumentato il vocabolario delle parole non consentite.

Il dataminer OatmealDome (via Nintendo Life) ha infatti segnalato che l’aggiornamento in questione ha aggiunto diversi termini alle parolacce non utilizzabili per i servizi su Switch: sono stati inclusi insulti, termini legati al razzismo e di natura sessuale, riferimenti a organizzazioni terroristiche e altro ancora.

Curiosamente, l’ultima volta che la casa di Kyoto ha rilasciato un aggiornamento di questo tipo è stato l’11 dicembre 2020, quando era disponibile il firmware 11.0.1: anche in quel caso, la motivazione era legata al vocabolario delle parolacce.

Rebootless firmware updates are silently installed, do not increment the version number (still 14.1.2), and do not require rebooting the system after installation.

The last rebootless firmware update was released on Dec 11, 2020 for 11.0.1. It also updated the bad words list.

— OatmealDome (@OatmealDome) June 28, 2022