Una streamer sta cercando di finire Elden Ring con un tablet

Ci sarà un giorno in cui non appariranno più storie assurde ed incredibili su Elden Ring, ma evidentemente non è oggi.

Il soulslike di From Software, che trovate sempre su Amazon, è inevitabilmente diventato un fenomeno di cultura pop, alla faccia del gioco di nicchia.

D’altronde è stato premiato come il miglior gioco dell’anno giusto qualche giorno fa, in occasione del Tokyo Game Show 2022, a testimonianza del suo successo.

E di recente è stato annunciato anche il board game ufficiale, che ovviamente non poteva mancare a cementificare la presenza massiccia del gioco.

Ma ciò per cui non dimenticheremo mai Elden Ring sono le imprese dei giocatori, che ancora non stanno mollando il soulslike.

C’è una streamer che sta infatti cercando di finire il gioco usando un tablet da disegno, come riporta Kotaku.

Luality, questo il nome della content creator di Twitch, sta usando una tavoletta grafica per portare a termine la sua avventura nell’Interregno.

La streamer non è neanche nuova a questo tipo di imprese particolari.

Nel 2018, ad esempio, ha completato Dark Souls 3 con un pad da ballo di Dance Dance Revolution, impresa portata a termine anche in Elden Ring, tra l’altro.

Il modo in cui Luality è riuscita a configurare il tablet è davvero ingegnoso. Utilizzando sia un PC che una PS5 (per il Remote Play) riesce a trasmetter il gioco sul suo tablet Wacom Cintiq Pro 13.

Ovviamente il gioco non è perfetto in questo modo (e ci mancherebbe altro), ma con l’aiuto della sua community sta migliorando sempre più l’esperienza di gioco.

Non è la prima volta che vediamo Elden Ring affrontato nei modi più strani, e anche voi sarete abituati a leggere le storie più incredibili in questo senso.

