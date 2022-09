Elden Ring premiato come miglior gioco al TGS 2022: ecco tutti i vincitori

Durante il TGS 2022 c’è stato spazio anche per i premi del Japan Game Awards 2022, la cerimonia realizzata per premiare i migliori videogiochi e i loro designer più importanti, non solo in Giappone ma in tutto il mondo: questa volta, a trionfare sono stati Elden Ring e il suo director Hidetaka Miyazaki.

Il soulslike open world (che trovate in sconto su Amazon) ha infatti conquistato il Grand Award, venendo così riconosciuto come il migliore gioco partecipante alla cerimonia di premiazione.

Anche il suo director Hidetaka Miyazaki ha ricevuto un importante premio, il Minister of Economy, Trade and Industry Award che, come intuibile dal nome stesso, è stato assegnato direttamente dal ministro giapponese.

Tra i grandi vincitori della cerimonia è emerso in particolar modo anche Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che si è portato a casa ben due premi: il Global Award per i prodotti giapponesi e il premio per il titolo più venduto.

C’è stato però spazio anche per i videogiochi non prodotti in Giappone, dato che tra i giochi che hanno ricevuto premi importanti ci sono anche due grandi sorprese: Call of Duty Vanguard e l’affascinante Inscryption.

Japan Game Awards 2022: tutti i vincitori

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa con tutti i vincitori del Japan Game Awards 2022, assegnati durante il Tokyo Game Show (via Siliconera):

Minister of Economy, Trade, and Industry Award: Hidetaka Miyazaki

Global Award Japanese Product: Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Global Award Foreign Product: Call of Duty: Vanguard

Best Sales Award: Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Game Designers Award: Inscryption

Awards for Excellence: Resident Evil Village Sky: Children of the Light Tales of Arise Lost Judgment Final Fantasy XIV: Endwalker Leggende Pokémon: Arceus Horizon Forbidden West Elden Ring Ghostwire: Tokyo Kirby e la terra perduta

Grand Award: Elden Ring

Elden Ring è dunque il nuovo titolo che ha ricevuto il premio più ambito della conferenza: ricordiamo che l’anno scorso vennero insolitamente premiati due giochi, Monster Hunter Rise e Ghost of Tsushima.

FromSoftware potrà dunque esultare e dirsi orgogliosa di questo grande risultato, che potrebbe essere solo il primo di tanti altri riconoscimenti in arrivo nei prossimi mesi. L’augurio dei fan è che possa essere, naturalmente, di buon auspicio.

Del resto, Elden Ring è ormai diventato un vero e proprio fenomeno culturale, al punto che proprio pochi giorni fa è stato svelato perfino un manga ufficiale, anche se di tipo umoristico.

Un successo che i fan giapponesi potranno presto celebrare anche con impressionanti artbook ufficiali da 800 pagine, che sfortunatamente non sono ancora previsti per il territorio italiano ed europeo.

Restando in tema Tokyo Game Show 2022, pochi istanti fa è già arrivato uno dei primi trailer della conferenza, dedicato all’esclusiva PS5 open world Forspoken.