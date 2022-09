Elden Ring può essere finito anche “ballando” (e ci sono le prove)

Mentre continuano a essere fortemente accesi i dibattiti sulla difficoltà dei videogiochi, sembra che ormai le sfide di Elden Ring abbiano smesso di fare paura a una discreta quantità di fan, che ormai cercano sempre nuove folli imprese per mettersi alla prova.

Uno dei boss più pericolosi e odiati resta indubbiamente Malenia, le cui tattiche sono però ormai conosciute dai fan più esperti, proprio come dimostrato recentemente da una speciale giocatrice, che è riuscita a battere il boss di Elden Ring semplicemente “ballando” (trovate il soulslike open world in sconto su Amazon).

Naturalmente ciò è stato possibile utilizzato lo speciale controller di Dance Dance Revolution: un’esperienza che ci ricorda quella portata a termine da un’altra grande fan su Kingdom Hearts, ma che è possibile portare a termine anche sull’impegnativo titolo di FromSoftware.

Come riportato da GamesRadar+, la streamer MissMikkaa ha impiegato 6 ore e ben 84 tentativi per riuscire in quest’impresa, da cui alla fine è uscita vincitrice in un’unica sessione di gioco: finire Elden Ring a suon di passi di danza è, di conseguenza, assolutamente non impossibile.

Del resto, Malenia è considerata dalla maggior parte dei giocatori il boss più difficile di tutto il gioco, dunque terminare del tutto l’avventura con il pad di Dance Dance Revolution dovrebbe rivelarsi, se messo a confronto con questa battaglia, una passeggiata.

Nel seguente video potrete assistere alla folle battaglia di Elden Ring, che rappresenta indubbiamente uno dei metodi più originali utilizzati per sconfiggere il pericolosissimo boss:

La streamer ha già svelato di non volersi fermare qui e di voler ripetere la stessa impresa anche contro Gideon: in ogni caso, la battaglia è la prova perfetta che anche questo originale controller può essere considerato appropriato per portare a termine violente gare di ballo.

Vale la pena di ricordare che ormai i fan conoscono molto bene le mosse di Malenia: c’è infatti chi è riuscito a portare a termine un’altra grande impresa e battere il boss senza subire nemmeno un colpo.

A proposito di battaglie contro i boss, recentemente i fan hanno scoperto uno dei segreti più raccapriccianti nascosti in una delle battaglie più particolari dell’Interregno.