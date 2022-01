Una storica software house PlayStation sta per tornare? Sony rinnova il marchio

Molti giocatori amanti delle esclusive PlayStation ricorderanno certamente Psygnosis, la casa di sviluppo britannica molto attiva ma che non ebbe molta fortuna, venendo infine chiusa nel 2012.

La software house, rinominata in seguito come Liverpool Studio e conosciuta principalmente per franchise come Wipeout e Lemmings, alla luce delle ultime notizie potrebbe fare un inaspettato ritorno.

Gli utenti del forum ResetEra hanno infatti segnalato che Sony ha appena rinnovato il marchio per il logo di Psygnosis, lasciando dunque immaginare che potrebbero esserci inaspettate in arrivo.

Non è chiaro se questo significhi voler ricostruire la software house dalle fondamenta, dopo che lo scorso mese ci ha purtroppo lasciato il suo fondatore, o se si tratti semplicemente di un modo di volersi cautelare per il futuro, ma l’operazione appare certamente intrigante.

Sembra che Sony abbia rinnovato i diritti per i creatori di Wipeout il primo dicembre del 2021: considerando che lo studio di sviluppo ha ormai chiuso i battenti da diversi anni, molti fan sono curiosi di scoprire cosa abbia in mente la casa di PlayStation.

Gli utenti sono infatti divisi tra chi è semplicemente convinto che si tratti di «un bel logo» che vale la pena di conservare, a chi pensa sia un modo di tutelarsi per eventuali re-release di giochi del passato, specialmente dopo aver scoperto che la retrocompatibilità su PS5 potrebbe essere in arrivo.

A trademark of Psygnosis logo has been registered and renewed December 1, 2021 on US

Well known for Amiga titles like Lemmings, and WipeOut, Lula World, G-Police on PlayStation as SCE Studio Liverpool (now XDEV) after the acquisition by Sony in 1993

> https://t.co/nhTuGxUEDb pic.twitter.com/5zbg2SvAN3

— Roberto Serrano' (@geronimo_73_) January 17, 2022