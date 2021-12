Morto Ian Hetherington, grazie a lui è nata la serie WipeOut

Ian Hetherington, veterano del settore che ha dato vita a opere del calibro di WipeOut, è purtroppo venuto a mancare lo scorso 14 dicembre 2021. Aveva 69 anni.

Hetherington è noto per essere stato il fondatore di Psygnosis, compagnia nata dalle ceneri di Imagine Software, da Sony nel lontanissimo 1993.

Grazie al suo contributo all’interno sono state create opere come Shadow of the Beast e Lemmings, ma anche e soprattutto la serie di WipeOut, franchise di racing futuristici prodotto originariamente nel 1995 per PC e console PlayStation e SEGA Saturn.

Il team Psygnosis è stato in seguito denominato semplicemente Studio Liverpool, chiuso successivamente da Sony durante il mese di agosto del 2012.

«È triste sapere che Ian Hetherington è morto», ha scritto Martin Linklater di Lucid Games. «Una vera e propria leggenda dell’industria dei giochi e una persona adorabile. Ho avuto il piacere di lavorare con Ian in diverse occasioni… a Psygnosis e poi a Curly Monsters. RIP Ian. Le più sentite condoglianze ai suoi cari».

I just heard the news via Jonathan Ellis that his fellow Psygnosis co-founder Ian Hetherington passed away yesterday. Ian helped bring some incredible games to life, including Shadow of the Beast, Wipeout, Destruction Derby, Colony Wars, and Lemmings. He will be sadly missed. pic.twitter.com/zHCHWRyOWK

— Jaz Rignall (@JazRignall) December 15, 2021