Una star di Hollywood in realtà è uno YouTuber?

Timothée Chalamet è uno degli attori più quotati di Hollywood, ora al cinema col il kolossal Dune diretto da Denis Villeneuve e ispirato al romanzo omonimo.

A quanto pare, però, la star nonché modello è stato in passato anche uno YouTuber di videogiochi, più in particolare legato proprio al marchio Xbox.

Sarà l’invasione di giochi su Xbox Game Pass, oppure l’uscita delle nuove console, ma senza ombra di dubbio una notizia del genere lascia abbastanza sorpresi.

Curioso come la notizia esca fuori a pochi giorni dalla collaborazione tra Fortnite e Dune, con le skin dei loro personaggi mostrate proprio agli attori del film (incluso Chalamet).

Sì, come riportato anche da Kotaku, oltre dieci anni fa il buon Timothée gestiva un canale YouTube con il nome di ModdedController360, nel quale mostrava lavori di verniciatura personalizzati dei controller Xbox 360.

Questa mattina, Vice ha pubblicato i curiosi retroscena sulla storia di Chalamet come YouTuber, sebbene già nelle scorse settimane erano emerse le prime indiscrezioni sulla cosa.

In occasione di un’intervista con la personalità di internet Nate Hill, l’attore ha infatti ammesso senza smentite di aver pubblicato video su YouTube in tempi non sospetti.

«Avevo un canale YouTube che la gente ha ritrovato», ha rivelato Chalamet. «È YouTube dot com back-slash ‘ModdedController360’. Io dipingevo i controller».

Insomma, un retroscena davvero molto curioso relativo a uno degli attori più in voga in questi mesi, il quale tornerà prossimamente anche in Dune – Parte Due, annunciato proprio poche ore fa.

Chissà se Chalamet deciderà prima o poi di rispolverare la sua passione per i videogiochi, magari recitando – anche solo virtualmente – in un Tripla A di qualche tipo.

