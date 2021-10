Fortnite-Dune, il crossover sorprende pure Zendaya e Timothée Chalamet

L’inarrestabile Fortnite continua a macinare collaborazioni su collaborazioni, ed il livello continua a salire visto che il prossimo crossover è con Dune, l’ultimo film di Denis Villeneuve.

Quello del battle royale di Epic Games è ormai un vero e proprio multiverso che ha abbracciato tutta la cultura pop, di ogni forma, dimensione e notorietà.

Proprio il crossover tra Fortnite e Dune era stato scovato non molto tempo fa dai soliti leak e, per quanto potesse sembrare sorprendente, si è rivelato vero poi.

Una delle prossime collaborazioni, invece, nasce come tentativo di riparare un conflitto con un altro famosissimo videogioco, ed ha scatenato ovviamente polemiche.

Come spesso accade, questi crossover tra brand importantissimi accadono il più delle volte senza che i diretti interessati siano coinvolti, o almeno non direttamente.

Come nel caso di Venom per esempio, parlando di una delle ultime collaborazioni più forti all’interno del battle royale, che hanno coinvolto addirittura Marvel.

Tra i contenuti del crossover Fortnite-Dune ci sono ovviamente anche le skin dei personaggi interpretati da Timothée Chalamet e Zendaya, gli attori tra i protagonisti del film di Villeneuve.

E, come riporta Eurogamer.net, pare che gli attori non sapessero granché del loro coinvolgimento in Fortnite, almeno a giudicare dalla reazione dei due.

Il collettivo di Fortnite Intel ha mostrato per la prima volta ai due attori le skin dei loro personaggi all’interno di Fortnite, e non è mancato lo stupore:

Here's Zendaya Coleman and Timothée Chalamet reactions to there characters being revealed to them! #Fortnite pic.twitter.com/nJcXwCT5IZ — Fortnite Intel 🎃 (@FNBRintel) October 18, 2021

Non sappiamo se Zendaya o Chalamet giochino nel loro tempo libero a Fortnite, ma di sicuro ora avranno un motivo in più per farlo.

Magari in una delle mappe create dalla community a tema Squid Game, che di recente sono state rese pubbliche attraverso il sistema di creazione.

Mentre Google sta diventando il nuovo nemico di Epic Games in una guerra, o una battle royale, che il titolo sta combattendo con molti.

Ci vorrà il film in arrivo, forse, per placare gli animi, e rendere Fortnite un successo anche al botteghino.