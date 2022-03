Una nuova console portatile Nintendo? Qualcuno ci ha pensato, ed è realtà

Quello che da molti è stato ribattezzato come “il cubetto viola di Nintendo”, GameCube, è stata una delle console più amate (e anche un po’ sfortunate) della storia della Casa di Mario.

Complice un design unico, e un parco titoli pazzesco, in molti sono speranzosi che le vecchie glorie della console possano rivivere grazie a Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento dell’ultima console della Casa di Kyoto.

I giochi GameCube, che hanno compiuto vent’anni da poco, stanno comunque per tornare (a modo loro) in una nuova console portatile.

Come riportato da Destructoid, un fan ha infatti ripescato un progetto fake dandogli letteralmente vita, per un risultato davvero sorprendente.

Il modder GingerOfOz si è assunto il gargantuesco compito di creare un falso GameCube portatile, basandosi su un fake davvero suggestivo, che di base usava dischi e aveva un design a conchiglia simile a quello del Game Boy Advance SP.

Per quanto riguarda il sistema funzionante in sé, in realtà la “nuova” console gira su una Wii, la quale è in grado di riprodurre l’intera libreria GameCube senza problemi grazie alla potenza della retrocompatibilità.

L’unico vero aspetto negativo è che diventa “super unto” oltre ad avere solo un’ora di durata della batteria. Poco sotto, un video di questo piccolo miracolo.

Ma non solo: qualcuno ha deciso di fare un passo ulteriore, e ridisegnare tutto l’hardware originale di Switch come quello di GameCube, con una fedeltà impressionante.

Parlando invece di Nintendo, la compagnia pare stia per annunciare una nuova esclusiva, come lasciano intendere alcune indiscrezioni apparse in rete.

Se invece le console portatili sono la vostra passione, avete letto tutto ciò che sappiamo su Steam Deck, la nuova piattaforma Valve?